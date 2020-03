Կորոնավիրուսի ևս մեկ ախտանշան է բացահայտվել

Բժիշկները կորոնավիրուսի ևս մեկ ախտանշանի՝ մարսողության խանգարման մասին են հաղորդել։ Հետազոտությունների արդյունքները հրապարակվել են The American Journal of Gastroenterology և Clinical Gastroenterology and Hepatology ամսագրերում։ Փետրվարի 18-28-ը գիտնականները Չինաստանի Ուհան քաղաքի 204 հիվանդների ախտանշաններն են ուսումնասիրել և պարզել են, որը կորոնավիրուսով հիվանդների գրեթե կեսը առաջին հերթին բողոքել են մարսողության խանգարումներից․ լուծ և անորեքսիա (ախորժակի իսպառ բացակայություն)։ Այլ ախտանշաններից են եղել սրտխառնոցը, փսխումը և փորացավը։ Հետազոտությունների համաձայն, մարսողության խանգարումներով հիվանդների մոտ կորոնավիրուսի բուժումն ավելի երկար է տևել և հիվանդությունն ավելի բարդ ընթացք է ունեցել։

Դիտվել է՝ 26

Մեկնաբանություններ