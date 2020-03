ԱՄՆ-ը փորձում է միջամտել սաուդառուսական նավթային դիմակայությանը

Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը քննարկում է սաուդառուսական նավթային գնային պատերազմին միջամտելու հնարավորությունը, Տեխասի կարգավորիչները քննարկում են՝ արժի նավթի հանույթը կրճատել՝ նրանք տուժում են նավթի պատմական գնանկումից՝ գրում է The Wall Street Journal-ը: Վարչակազմի պաշտոնյաները մշակում են դիվանագիտական միջոցներ, որ ստիպեն սաուդցիներին կրճատել նավթի հանույթը, նաև՝ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների սպառնալիքներ՝ գները կայունացնելու համար: ԱՄՆ-ի նավթային ընկերությունները ճնշում են գործադրում՝ պահանջելով միջամտել: Տեխասի երկաթուղային հանձնաժողովը, որ կարգավորում է նավթային արդյունաբերությունը, ուսումնասիրում է նահանգում նավթի հանույթի կրճատման հնարավորությունը՝ նավթային ընկերությունների մի քանի ղեկավարներ նրանց են դիմել՝ օգնության խնդրանքով: «Մենք հույս ունենք, որ Թրամփի վարչակազմը կարող է օգտագործել այդ գործիքը սաուդցիների ու ռուսների հետ բանակցություններում,- հայտարարել է Pioneer Natural Resources Co. PXD ընկերության տնօրեն Սկոտ Շեֆիլդը՝ նշելով, որ այդ թեմայով խոսել է նահանգապետ Գրեգ Էբոտի ու կարգավորիչների հետ:-Ես փորձում եմ կանխել նավթագազային հատվածի անհետացումը առաջիկա 18 ամիսներին»: Թեպետ պարզ չէ, կձեռնարկվեն այս կամ այն քայլերը, այս գաղափարները շրջադարձային պահ են ԱՄՆ-ի էներգետիկ քաղաքականության մեջ: Թերթաքարային նավթի բումի հետևում կանգնած ընկերությունները, որ օգնել են մեծացնել նավթի հանույթը ԱՄՆ-ում ու ԱՄՆ-ը դարձնել առաջատար պետություն՝ օրական 13 միլիոն բարել հանույթով, հայտնվել են ծայրահեղ ճնշման տակ: «Մեր օրերում դեռ երբեք չի եղել պահանջարկի այսպիսի անկում,-ասել է IHS Markit –ի փոխնախագահ Դենիել Երգինը, որ նաև Պուլիցերի մրցանակ է ստացել նավթի մասին The Prize գրքի համար: - Բուն փաստը, որ այդ միջոցները քննարկում են, ցույց է տալիս, թե որքան ծանր է իրավիճակը նավթային ոլորտում»: Հարցին տեղյակները ասում են, որ նավթային ավելի ինտեգրված ընկերությունները, այդ թվում՝ Chevron Corp-ը և Exxon Mobil Corp-ը կողմ չեն և չեն աջակցում այդ քայլերին:

Նախագահի վարչակազմի և ԱՄՆ նավթային ոլորտի ներկայացուցիչներն ասում են, որ դիվանագիտական գործողություններն անհրաժեշտ են Ռուսաստանին ու Սաուդյան Արաբիային համոզելու, որ հրաժարվեն նավթային շուկան հեղեղելուց: Այս ամիս երկու երկրները վերջ են դրել նավթի հանույթի սահմանափակման և գների կայունացման եռամյա համաձայնությանը, որի պատճառով Սաուդյան Արաբիան մեծացրեց նավթի հանույթը ռեկորդային մակարդակի և նվազեցրեց գները, որ մրցակցի համաշխարհային պահանջարկի կրճատմանը: ԱՄՆ-ը կխնդրի սաուդցիներին վերադառնալ հանույթի ելակետային, ավելի նվազ մակարդակին՝ հաղորդել է հարցին ծանոթ վարչակազմի աշխատակիցը: Նրա խոսքով՝ վարչակազմը կարող է օգտագործել պատժամիջոցների սպառնալիքը Ռուսաստանի նկատմամբ՝ Սաուդյան Արաբիայի հետ փոխգործակցության շրջանակներում, որպեսզի թագավորությանը վստահեցնի, որ իր մրցակից Ռուսաստանը չի կարող օգուտ քաղել Սաուդյան Արաբիայում հանույթի կրճատումից: Բոլոր դեպքերում Ռուսաստանի նկատմամբ հնարավոր պատժամիջոցները մշակվում են՝ ասել է վարչակազմի ներկայացուցիչը՝ առանց մանրամասների: Ինչպես Բարաք Օբամայի, այնպես էլ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը խուսափել են պատժամիջոցներ սահմանել ռուսական նավթի արտահանման վրա՝ դիվանագիտական լարումից խուսանավելու համար, որ առանց այդ էլ սառը պատերազմի տարիներից հետո ամենաբարձր աստիճանի է: ԱՄՆ-ում խուսափում էին Ռոսնեֆթի տրանզակցիաների լայնամասշտաբ արգելքից՝ նաև ամբողջ աշխարհում ԱՄՆ-ին ու մյուս դաշնակիցներին չկանխամտածված վնաս չհասցնելու համար, որ այդ պետական նավթային ընկերության գործընկերներն են: Նավթային որոշ ընկերություններ խնդրել են վարչակազմին միավորել G7-ի դաշնակիցներին, որ փոխգործակցեն Սաուդյան Արաբիայի հետ միասնական ճակատով՝ հաղորդել են քննարկումներին ծանոթ մի քանի մարդ՝ գրում է The Wall Street Journal-ը: Շեֆիլդը կողմնակից է, որ Տեխասում նավթի հանույթը կրճատվի օրական 500 000 բարել մինչև տարեվերջ, որի դեպքում յուրաքանչյուր օպերատոր նավթի հանույթը կկրճատի 10%, մանր ձեռնարկություններից բացի:

Թիմոթի Պյուկո, Ռեբեկա Էլիոթ, The Wall Street Journal



Հ.Գ. Էր Ռիադը բարելը 25 դոլար նավթ է առաջարկում բոլորին՝ շուկայից դուրս մղելու համար թե ԱՄՆ-ի թերթաքարային նավթի մանր արտադրողներին, թե խոշոր նավթարտադրողների: Հազիվ թե հիմա, երբ նավթի շուկայում բաժանումներ ու վերաբաժանումներ են կատարվում, Էր Ռիադը կամ Մոսկվան գնան զիջումների: Առավելևս, որ ի սկզբանե փորձագետները չէին բացառում, որ ՕՊԵԿ-ի շրջանակներում համաձայնությունը չկայացավ ռուս-սաուդական նախնական պայմանավորվածությամբ: Գուցե այո, գուցե ոչ: Վաշինգտոնի պատժամիջոցներն արդեն այնքան են շատացել, որ այդ գործիքը բթացել է: Կորոնավիրուսային այս ժամանակներում, երբ փորձագետներն ու տնտեսագետները ներկա ճգնաժամը համեմատում են 2008-ի տնտեսական ճգնաժամի հետ, այդ քաղաքականությունը կարող է բումերանգով հարվածել հենց ամերիկյան նավթարդյունաբերությանը:



Անահիտ ԱԴԱՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 117

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ