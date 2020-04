Նորարարություններն ու կորոնավիրուսի դեմ պայքարը

Reuters-ն իր ''Mother of invention: the new gadgets dreamt up to fight coronavirus'' հոդվածում անդրադարձել է արհեստական բանականության ոլորտում գործող մի քանի ընկերությունների նորարարություններին՝ ուղղված կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Նրանց շարքում տեղ է գտել նաև Հայաստանում գործող Scylla ընկերության մշակած Corona Scan համակարգը, որը վայրկյանների ընթացքում կարող է բացահայտել բարձր ջերմություն ունեցող մարդկանց։

