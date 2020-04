General Motors-ը, Ford Motor-ը և Fiat Chrysler-ը մայիսի 18-ից կվերաբացեն գործարանները

General Motors Co., Ford Motor Co. և Fiat Chrysler Automobiles ընկերությունները ծրագրում են մայիսի 18-ից մասնակիորեն վերսկսել արտադրությունն ամերիկյան գործարաններում, որոնք մարտին փակվել էին կորոնավիրուսի համավարակի ֆոնին՝ հաղորդում է The Wall Street Journal-ը՝ վկայակոչելով իրազեկ աղբյուրները։



Մոտավոր ամսաթիվը հաստատվել է ընկերությունների ղեկավարության, ԱՄՆ-ի ավտոմոբիլային արդյունաբերության աշխատողների արհմիության (United Auto Workers, UAW) և Միչիգանի նահանգապետ Գրեթհեն Ուիթմերի վարչակազմի հետ բանակցությունների արդյունքում: Միչիգանի նահանգապետ Ուիթմերը դեռ մանրամասներ չի ներկայացրել նահանգի կարևորագույն արտադրական հատվածի վերագործարկման մասին և հայտարարել է, որ «առաջնորդվելու է տվյալներով, այլ ոչ թե արհեստական ժամանակացույցով»։ Ընկերություններն աշխատում են արհմիության հետ՝ աշխատողների պարագայում կորոնավիրուսի ազդեցության ռիսկի նվազեցմանն ուղղված քայլեր ձեռնարկելու համար։

