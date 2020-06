Նիկոլ Փաշինյան. Տվյալագիտական վերլուծությունը ցույց է տալիս` ՀՀ-ում կա 100 000-ից ավելի վարակակիր

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր էջում մի լուսանկար է հրապարակել, որտեղ պատկերված են կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թվերը շաբաթական կտրվածքով: Փաշինյանը գրել է, որ դա տվյալագիտական վերլուծություն է, վերնագրված է Covid-19-ի ընդհանուր դեպքերն ու կանխատեսումները Հայաստանում:

Armenia-Cases of Civid-19 and projections, photo was posted by PM Nikol Pashinian,7June,2020

«Այս տվյալագիտական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում այս պահին կա 100 000-ից ավելի վարակակիր»,- մեկնաբանել է Փաշինյանը։

