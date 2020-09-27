Արթուր Հովհաննիսյան․ Հետո Ռուսաստանին ու ռուսներին ենք մեղադրելու, որ ռուսական լրատվամիջոցները Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվությունն են հրապարակել

Ահա, խնդրեմ… Հետո Ռուսաստանին ու ռուսներին ենք մեղադրելու, որ ռուսական լրատվամիջոցները Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվությունն են հրապարակել, և տեղեկատվական պատերազմում շահեկան վիճակում է հայտնվել Ադրբեջանը: Իսկ ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքում ո՞ւր է ՀՀ ՊՆ համապատասխան պաշտոնական հաղորդագրությունը` Ադրբեջանի ԶՈւ նախահարձակ լինելու ու մնացյալի վերաբերյալ… Ժամը 10:40-ի դրությամբ այդ հայտարարությունը դեռ չկար:



В Азербайджане заявили, что принимают «ответные меры» в Карабахе

БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что принимает «ответные меры» против действий ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе, оперативная ситуация контролируется.



Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам…», армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.

«При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении. В настоящее время Азербайджанская Армия принимает ответные меры, и наши войска полностью контролируют оперативную ситуацию», — сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.

Там отметили, что СМИ и «общественность будут дополнительно информированы о событиях, происходящих в прифронтовой зоне». «Мы призываем пользователей социальных сетей, электронных медиа и других представителей СМИ не использовать неофициальную, неуточненную и предвзятую информацию, в целях недопущения паники среди населения и обеспечения безопасности наших военнослужащих», — сообщили в пресс-службе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.





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