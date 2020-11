Որպես միասնական ձայն

System of a Down ռոք խումբը 15 տարվա ընդմիջումից հետո երկու նոր երգ է թողարկել։ System of a Down ռոք խմբի վոկալիստ, Գրեմիի մրցանակակիր Սերժ Թանկյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է, որ չափազանց կարևոր բան ունեն ասելու՝ որպես միասնական ձայն:

Protect The Land և Genocidal Humanoidz երգերը խոսում են սարսափելի և լուրջ պատերազմի մասին, որը իրականացվում է Արցախի և Հայաստանի դեմ:

Երգերն արդեն (գնելու համար) հասանելի են ռոք խմբի պաշոնական էջում։ Գումարն ուղղվելու է «Հայաստան» հիմնադրամին։







