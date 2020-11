Պա­տե­րազ­մա­կան երկ­րի մշա­կու­թա­յին խճան­կա­րը

Մշա­կու­թա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը շա­րու­նակ­վում են, ա­վե­լա­նում են նո­րե­րը։ Նպա­տա­կը՝ թի­կունքն ա­մուր պա­հելն ու ռազ­մա­ճա­կա­տին հնա­րա­վո­րինս ա­ջակ­ցելն է։ Աշ­խար­հագ­րու­թյու­նը, ինչ­պես միշտ, չի սահ­մա­նա­փակ­վում Հա­յաս­տա­նով։

SYSTEM OF A DOWN-Ի ՆՈՐ ԵՐ­ԳԵ­ՐԸ՝ ՀԱ­ՆՈՒՆ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ

Այս օ­րե­րի ա­մե­նա­կարևոր մշա­կու­թա­յին ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րից մե­կը աշ­խար­հահռ­չակ System of a Down խմ­բի նոր եր­գե­րի թո­ղար­կումն էր։ Սա խմ­բի հա­մա­տեղ աշ­խա­տանքն է 15 տար­վա դա­դա­րից հե­տո։ System of a Down ռոք խմ­բի վո­կա­լիստ, «Գրե­միի» մր­ցա­նա­կա­կիր Սերժ Թան­կյանն իր ֆեյս­բու­քյան է­ջում գրել է, որ սա ան­նա­խա­դեպ ա­ռիթ էր SOAD-ի հա­մար, որ ա­մեն ինչ մի կողմ դնեն ու ե­լույթ ու­նե­նան հայ ազ­գի հա­մար՝ որ­պես մեկ մարդ՝ չորս հայ տղա­նե­րով. «Դա ա­նե­լու ժա­մա­նա­կը հի­մա է, քա­նի որ մենք չոր­սով չա­փա­զանց կարևոր բան ու­նենք ա­սե­լու՝ որ­պես միաս­նա­կան ձայն: Այս եր­կու եր­գե­րը՝ Protect The Land և Genocidal Humanoidz, եր­կուսն էլ խո­սում են սար­սա­փե­լի և լուրջ պա­տե­րազ­մի մա­սին, ո­րը ի­րա­կա­նաց­վում է Ար­ցա­խի և Հա­յաս­տա­նի` մեր մշա­կու­թա­յին հայ­րե­նիք­նե­րի դեմ։ ...Մենք այս­տեղ ենք, որ պաշտ­պա­նենք մեր հո­ղը, մեր մշա­կույթն ու մեր ազ­գը։ Հի­մա աչ­քե­րը փա­կե­լու ժա­մա­նա­կը չէ»։ Protect The Land-ը և Genocidal Humanoidz-ն գնե­լու հա­մար հա­սա­նե­լի են System of a Down խմ­բի պաշ­տո­նա­կան է­ջում, ե­կա­մուտ­ներն ուղղ­վե­լու են «Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մին, օգ­տա­գործ­վե­լու են պա­տե­րազ­մից տու­ժած­նե­րին խիստ անհ­րա­ժեշտ ի­րեր հատ­կաց­նե­լու հա­մար։ Թան­կյա­նը կոչ է ա­նում այդ եր­գե­րի ներ­բեռ­նու­մը դի­տար­կել որ­պես բա­րե­գոր­ծա­կան ակտ։

ՓԵ­ԼԵ­ՇՅԱ­ՆԻ «ԲՆՈՒ­ԹՅՈՒՆՆ» ՈՒ ՆՎԻ­ՐՈՒ­ՄԸ

Կի­նո­ռե­ժի­սոր, հա­մաշ­խար­հա­յին կի­նե­մա­տոգ­րա­ֆիա­յի դա­սա­կան Ար­տա­վազդ Փե­լե­շյանն իր «Բնու­թյուն» ֆիլ­մի 15000 եվ­րո հո­նո­րա­րը փո­խան­ցել է «Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մին: Փե­լե­շյա­նի կի­նոար­վես­տին նվիր­ված «Բնու­թյուն» ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դե­սը բաց­վել է հոկ­տեմ­բե­րին։ Փե­լե­շյա­նը չի մաս­նակ­ցել ա­ռաջ­նա­խա­ղին՝ հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով` հայ­րե­նի­քում պա­տե­րազմ է։ Փա­րի­զի «Կար­տիե» ժա­մա­նա­կա­կից ար­վես­տի կենտ­րո­նում այն պետք է շա­րու­նակ­վեր 3-4 ա­միս, սա­կայն, Ֆրան­սիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րոշ­մամբ, մինչև դեկ­տեմ­բե­րի 1-ը երկ­րում փակ­վել են մշա­կու­թա­յին կենտ­րոն­ներն ու ժա­ման­ցի վայ­րե­րը։ Փե­լե­շյա­նա­կան ցու­ցա­հան­դե­սը հե­տաձգ­վել է։

«Բնու­թյուն» ֆիլ­մը նկա­րա­հան­վել է Ֆրան­սիա­յի «Fondation Cartier» հիմ­նադ­րա­մի և Գեր­մա­նիա­յի «ZKM» ֆիլ­մար­տադ­րող ըն­կե­րու­թյան հետ հա­մա­տեղ։ Այն պետք է ցու­ցադր­վեր նաև Գեր­մա­նիա­յում, Մոսկ­վա­յում, Մի­լա­նում:

ԹԱՏ­ՐՈՆՆ ՈՒ ԿԱ­ՄԱ­ՎՈՐ­ՆԵ­ՐԸ

Վա­նա­ձո­րի Հով­հան­նես Ա­բե­լյա­նի ան­վան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի դե­րա­սան­նե­րը ա­ռաջ­նա­գիծ մեկ­նող լո­ռե­ցի կա­մա­վո­րա­կան­նե­րի հա­մար խա­ղա­ցին հատ­ված «Հրա­դա­դար» ներ­կա­յա­ցու­մից։ Բե­մադ­րիչ՝ Ռազ­միկ Խոս­րոև, պիե­սի հե­ղի­նակ՝ Սամ­վել Խա­լա­թյան։

ԿԻ­ՆՈ­ԴԻ­ՏՈՒՄ­ՆԵ­ՐԸ ՇԱ­ՐՈՒ­ՆԱԿ­ՎՈՒՄ ԵՆ

«Ոս­կե ծի­րան» մի­ջազ­գա­յին 17-րդ կի­նո­փա­ռա­տո­նի «Նվի­րում Ար­ցա­խին» նա­խագ­ծի շր­ջա­նա­կում Կի­նո­յի տա­նը նո­յեմ­բե­րի 1-8-ին ցու­ցադր­վե­ցին Նո­րա Մար­տի­րո­սյա­նի «Երբ որ քա­մին հան­դարտ­վի», Ջի­վան Ա­վե­տի­սյա­նի «Դրախ­տի դար­պա­սը», Գա­րե­գին Պա­պո­յա­նի «Բա­րի թռիչք», Սիլ­վա Խն­կա­նո­սյա­նի «Վա­խե­նա­լու ո­չինչ չկա», Մա­րատ Սարգ­սյա­նի «Ջր­հե­ղեղ չի լի­նե­լու» և Հա­կոբ Մել­քո­նյա­նի «Բլո­կա­դա» ֆիլ­մե­րը: Ցու­ցադ­րու­թյուն­նե­րը բա­ցա­ռա­պես տոմ­սե­րով էին, գո­յա­ցած ողջ հա­սույ­թը փո­խանց­վեց «Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի «Մենք ենք, մեր սահ­ման­նե­րը. բո­լորս Ար­ցա­խի հա­մար» հա­մազ­գա­յին դրա­մա­հա­վա­քին։ Նույն նպա­տա­կով ծրագ­րի շր­ջա­նա­կում անց­կաց­վեց նաև Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի և Սփյուռ­քի տա­ղան­դա­վոր ար­վես­տա­գետ­նե­րի հե­ղի­նա­կած պա­տե­րազ­մի ու խա­ղա­ղու­թյան թե­մա­յով ազ­դագ­րե­րի ցու­ցա­հան­դես-վա­ճառք։

Փա­ռա­տո­նի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը տե­ղե­կաց­նում են, որ «Նվի­րում Ար­ցա­խին» նա­խագ­ծից հե­տո, հա­ջորդ շա­բաթ­նե­րի ըն­թաց­քում, մինչև նո­յեմ­բե­րի 30-ը, «Ոս­կե Ծի­րա­նը» կի­րա­կա­նաց­նի տա­րաբ­նույթ այլ նա­խագ­ծեր, մաս­նա­վո­րա­պես` «Կի­նո­պարկ» և «Սի­նե­մա Սթար» կի­նո­թատ­րոն­նե­րում։ «Կի­նո­պար­կի» տոմ­սե­րի վա­ճառ­քից գո­յա­ցած հա­սույ­թը կփո­խանց­վի «Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մին։



«Է­ԴԻԹ ՊՐԻՆ­ՏԻ» ՀԵՐ­ԹԱ­ԿԱՆ ՆԱ­ԽԱ­ՁԵՌ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ

«Է­դիթ Պրինտ» հրա­տա­րակ­չու­թյու­նը հան­դես է գա­լիս հեր­թա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ և հայ­տա­րա­րում անվ­ճար ա­ռա­քում գր­քե­րի ամ­բողջ տե­սա­կա­նու հա­մար։ Հա­սույ­թի 30 տո­կոսն ուղղ­վե­լու է «Զին­ծա­ռա­յող­նե­րի ա­պա­հո­վագ­րու­թյան» հիմ­նադ­րա­մին՝ ի ա­ջակ­ցու­թյուն մեր եր­կու հայ­րե­նիք­նե­րի սահ­ման­նե­րը պաշտ­պա­նե­լիս զոհ­ված կամ հաշ­ման­դա­մու­թյուն ստա­ցած զին­ծա­ռա­յող­նե­րի, նրանց ըն­տա­նիք­նե­րի։ Ա­ռա­քումն ի­րա­կա­նաց­վում է փոս­տով ու անվ­ճար՝ 2000 դրամ և ա­վե­լի ար­ժո­ղու­թյամբ պատ­վե­րի դեպ­քում։

ԱՍՏ­ՂԱ­ԴԻ­ՏԱ­ՐԱ­ՆԸ` ՊԱ­ՏԵ­ՐԱԶ­ՄԱ­ԿԱՆ ՊԱՅ­ՄԱՆ­ՆԵ­ՐՈՒՄ

Վ. Համ­բար­ձու­մյա­նի ան­վան Բյու­րա­կա­նի աստ­ղա­դի­տա­րա­նը ան­մի­ջա­պես ար­ձա­գան­քել է ՀՀ բար­ձր­տեխ­նո­լո­գիա­կան ար­դյու­նա­բե­րու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հայ­տա­րա­րած ծրագ­րին, ո­րի շր­ջա­նակ­նե­րում գի­տա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը կա­րող են մաս­նակ­ցել պաշտ­պա­նա­կան խն­դիր­նե­րին առ­նչ­վող աշ­խա­տանք­նե­րին։ Ներ­կա­յաց­վել է մի քա­նի ա­ռա­ջարկ, և ձևա­վոր­վել է ե­րի­տա­սարդ գի­տաշ­խա­տող­նե­րի խումբ։

Բյու­րա­կա­նի աստ­ղա­դի­տա­րա­նը պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին իսկ օ­րե­րից իր հյու­րա­տանն է հյու­րըն­կա­լել Ար­ցա­խից տար­հան­ված մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին՝ նրանց հա­մար ստեղ­ծե­լով հար­մա­րա­վե­տու­թյան բո­լոր պայ­ման­նե­րը, ա­պա­հո­վե­լով մշա­կու­թա­յին ու ժա­ման­ցա­յին զբաղ­վա­ծու­թյու­նը։ Միա­նա­լով հա­մա­հայ­կա­կան շարժ­մա­նը (Global Armenian movement) և կոչ ա­նե­լով մի­ջազ­գա­յին գի­տա­կան հան­րու­թյա­նը միա­նա­լու դրան՝ ԲԱ-ն «Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մին է փո­խան­ցել 3 մլն ՀՀ դրամ։

Աստ­ղա­դի­տա­րա­նի ավ­տո­բուս­նե­րը բազ­մա­թիվ ու­ղեր­թեր են ի­րա­կա­նաց­րել դե­պի Ար­ցախ և Ար­ցախ-Երևան ուղ­ղու­թյուն­նե­րով։ Ներ­կա­յումս ավ­տո­բուս­նե­րից մե­կը գտն­վում է պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի տրա­մադ­րու­թյան տակ։

ԲԱ-ն մաս­նակ­ցում է հան­րա­յին տար­բեր նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րի, հա­մա­գոր­ծակ­ցում է տար­բեր կա­ռույց­նե­րի հետ և բաց է ա­ռա­ջարկ­նե­րի ու նոր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն­նե­րի հա­մար։

Ե­ՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ Ա­ՋԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅՈՒՆ

Նո­յեմ­բե­րի 15-ին «Arts for Artsakh» խո­րագ­րով մի­ջո­ցառ­ման ըն­թաց­քում ե­լույթ կու­նե­նան «Հո­վեր» պե­տա­կան կա­մե­րա­յին երգ­չա­խում­բը և Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան կա­մե­րա­յին նվա­գախմ­բի օկ­տե­տը՝ ջու­թա­կա­հար Աստ­ղիկ Վար­դա­նյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ:

Մի­ջո­ցա­ռու­մից ստաց­ված ողջ հա­սույթն ուղղ­վե­լու է «Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի «Մենք ենք, մեր սահ­ման­նե­րը» նա­խա­ձեռ­նու­թյա­նը:

Մեծ ու փոքր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը, ան­հատ­նե­րը Հա­յաս­տա­նից և Սփյուռ­քից փոր­ձում են ա­մուր պա­հել թի­կուն­քը, միա­ժա­մա­նակ ա­ջակ­ցել ռազ­մա­ճա­կա­տին։

Արմինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ

