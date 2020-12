Թուրքիայում աղքատության ահագնացող մակարդակը սպառնում է Էրդողանի քաղաքական գոյատևմանը

The New York Times-ը գրել է՝ Թուրքիայում աղքատության ցուցանիշի ավելացմանը զուգընթաց իշխող «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության անկումը երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին դրդել է կտրուկ փոխել տնտեսական քաղաքականության ուղղությունը։ «Մարդիկ կործանման եզրին են»,-The New York Times-ին աել է Անկարայի էլիտար շրջանում ծխախոտի կրպակի սեփականատեր Օզգյուր Աքբաշը՝ նկարագրելով, թե ինչպես են երկու տարեց կանայք մտել իր խանութ, մեկը միայն մեկ ձու է կարողացել գնել, մյուսը՝ անվճար հաց է խնդրել։

Metropoll սոցիոլոգիական ընկերության հարցման մասնակիցների մեկ քառորդը հայտարարել է, որ չի կարողանում բավարարել իր կենսական պահանջները: Այս տարի լիրան կորցրել է իր արժեքի մոտ մեկ քառորդը, ինչը հանգեցրել է շատ ապրանքների գնաճին։ Տնտեսական ճգնաժամը սպառնում է Էրդողանի քաղաքական գոյատևմանը, իսկ իր փեսային՝ Բերաթ Ալբայրաքին, ֆինանսների նախարարի պաշտոնից հեռացնելու որոշումը մատնանշում է, որ Էրդողանը որոշել է լրջորեն հետամուտ լինել տնտեսական քաղաքականության փոփոխություններին։



Ըստ Metropoll-ի՝ Էրդողանի «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության քաղաքական աջակցությունը 2002-ից ի վեր հասել է ամենացածր մակարդակին։

Էրդողանի կողմնակիցների մեծամասնությունը և թուրքերի 63 տոկոսը կարծում են, որ երկիրը շարժվում է վատագույն ուղղությամբ, հաղորդում է Metropoll-ը:

«Վերընտրվելու նրա շանսերը 50 տոկոսից պակաս են»,- ասել է Միջազգային հարաբերությունների Եվրոպական խորհրդի ավագ գիտաշխատող Ասլա Այդինտաշբաշը: «Թուրքիայում երբեք նման աղետ չի եղել։ Ես 52 տարեկան եմ, և սա ամենամեծ ճգնաժամն է, որը երբևէ տեսել եմ»,- ասել է Deep Poverty Network-ի հիմնադիր Հասեր Ֆոգգոն։

