Լիսաբոնեան Սխրանքի 40-ամեակին ընդառաջ- Ամերիկեան անվտանգութեան աղբիւրները` ՀՑԱՄ-ի մասին

ԱՄՆ բանակի եւ «Ազգային անվտանգութեան գործակալութեան» (NSA) պաշտօնեայ, «Ջոն Հոփկինս համալսարան»-ի եւ «Միացեալ ռազմական հետախուզութեան քոլեջ»-ի բազմամեայ դասախօս՝ Ֆրենսիս (Ֆրանկ) Պ․ Հայլանդը (1941-2012թթ․) հեղինակն է՝ «Հայկական ահաբեկչութիւն. անցեալը, ներկան, հեռանկարները» վերնագրով մենագրութեան, ուր մանրակրկիտ քննութեան առարկայ է դարձել Հայ ազգային ազատագրական շարժման նոր զինեալ պայքարը, բազմակողմանի երեսներով։ Հայլանդը իր մենագրութիւնում էական գնահատական է տուել «Հայոց Ցեղասպանության Արդարության Մարտիկներ» (ՀՑԱՄ) կազմակերպութեան մասին, ըստ հետեւեալի․

«․․․1975-ից սկսած «Հայոց Ցեղասպանության Արդարության Մարտիկներ» կազմակերպութիւնը (JCAG) իրականացրել է յարձակումների տասնամեայ շարք, որն իր մարտական միջին ցուցանիշով, դասւում է աշխարհի երբեւէ գոյութիւն ունեցած խմբաւորումների ամենաբարձր մակարդակի վրայ»:

(Hyland Francis P., Armenian Terrorism: the past, the present, the prospects, USA, Colorado, Westview Press, ISBN 0-8133-8124-X, 1991, p. 61)

Իսկ «Հետաքննութիւնների դաշնային բիւրօ»-ի (FBI) բարձրաստիճան պաշտօնեայ, հեղինակաւոր «Լոս Անջելես Թայմս»-ի լրագրող, հետազօտող, վիպասան՝ Էւան Մաքսուելն (1943թ․-), իր «Անկաշկանդ ռումբը» աշխատութեան մէջ, հետեւեալ վիպական խօսքով է բնորոշել ՀՑԱՄ-ի գործունէութիւնը․

«Արդարութեան Մարտիկները յայտնի էին, որպէս մահաբեր, եզակի արդիւնաւէտ խումբ: Երբ նրանք գործի էին անցնում, սովորաբար ինչ-որ մէկը մահանում էր»:

(Evan Maxwell, "Bomb on the Loose," Reader's Digest, May 1986, p. 158)

Կարէն ԽԱՆԼԱՐԵԱՆ

Իրանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր,

Թեհրանի Ազատ համալսարանի դասախոս,

պատմական գիտությունների թեկնածու

