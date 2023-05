Արտառոց դեպք Շիրակի մարզում

Գիշերվանից ահազանգ եմ ստանում հետևյալի մասին.

Շիրակի մարզի Արևիկ համայնքի տարածքում` կամուրջի տակ, ոստիկանությունը մեքենայի մեջ հայտնաբերել է երկու մերկ տղամարդու և թմրանյութեր։

Պարզվում է տղամարդկանցից մեկը ՀՀ ոստիկանության ՊՊԳՎ աշխատակից է։

Բնականաբար, դեպքին չէի անդրադառնա քանի որ այլևս զարմանալի չէ, որ Նիկոլի ոստիկանությունում, թե՛ արվամոլությունը և թե՛ թմրամոլությունը նորմալ երևույթներ են (Նիկոլ-գոմիկ, Նիկոլ-նարկաման այլևս հոմանիշներ են)։

Բայց կա մեկ վտանգավոր հանգամանք, ըստ լուրերի, ՊՊԳՎ աշխատակիցը եղել է ծառայության մեջ, և լքել է պոստը:

Նրան վստահված է եղել պահպանել ռազմավարական նշանակության օբեյկտ` Կառնուտի ջրամբարը։

Պատկերացրեք թրքացման գնացող պատերազմական երկրում, երբ թուրք-ազերները վխտում են ամենուր, անտերության մատնված ջրամբարում մի նռնակ պայթեր, քանի՜ հազար ախուրյանցի գիշերվա հազարին զոհ կգնար...

Ի՜նչ արած, այսպիսին է Նիկոլի ապագան` կամ անմեղ զոհ ես լինելու սահմանին, կամ երկրի ներսում...

ՀՀ ոստիկանություն / Police of the Republic of Armenia խնդրում եմ հերքել լուրը, կամ ավելի ճիշտ ո՛չ էլ փորձեք հերքել:

Կարապետ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

