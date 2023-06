«Վեոլիա Ջուր»-ն ու իր տնտեսությունը

Սա «Վեոլիա Ջուր» չգիտեմինչի «տնտեսությունն է»: Այն հայտնաբերվել է ասֆալտի տակ: Տարիներ շարունակ, ասֆալտի տակով, սովորական ռետինե շլանգներով մարդիկ անցկացնում են ահա այսպիսի «ջրագծեր»: Ընդ որում, մեծ է հավանականությունը, որ «ջրագծերի» մի մասն «օրինականացված է»՝ առկա է ջրաչափ: Իսկ, թե որտեղից, ինչպես և ինչ խողովակով է ջրաչափ մտնում «օրինական» ջուրը որևէ մեկին չի հետաքրքրում: Այսինքն, նայելով այս նկարներին կարելի է եզրակացնել, որ ցանկացած անձ, որն ունի ռետինե շլանգ և նպատակասլաց է, կարող է ասֆալտի տակով իր բնակարան ջուր անցկացնել: Իսկ այդ գործողության օրինականացումն անձի խղճի վրա է՝ կարող է օրինականացնել, կարող է նաև չօրինականացնել:

Այս փոսը, «Վեոլիա Ջուր» չգիտեմինչի առաջարկով, շուրջ մեկ շաբաթ առաջ փորել է վերջինիս բաժանորդներից մեկը, որը ցանկանում է ապամոնտաժել այլ անձի կողմից անցկացված, սակայն իր անվամբ գրանցված, ասֆալտի տակով ռետինե շլանգով անցկացված, «օրինական» ջրագիծը: Փոսը փորելուց հայտնաբերվել են ևս մի քանի «ջրագծեր» (նկարներում պարզ երևում են): Փոսը պարբերաբար այցելում են «Վեոլիա Ջուր» չգիտեմինչի աշխատակիցները և բաժանորդին... հորդորում են շարունակել փորել: Պատճառաբանությունն այն է, որ փոսը փորող բաժանորդը պետք է հայտնաբերի իր ջրագծի «սնուցման» կետը, իսկ հայտնաբերված «ջրագծերը» «Վեոլիա Ջուր» չգիտեմինչին չեն հետաքրքրում:

Եվ, մինչ բաժանորդը շարունակում է փորել, մտածում եմ. կարո՞ղ է նկարներում պատկերված «ջրագծերը» ՀՀ ոստիկանություն / Police of the Republic of Armenia-ին հետաքրքրեն:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

