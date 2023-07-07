Станислав Тарасов: Армения может сохранить свою государственность только в формате союзного государства

– Некоторые, особенно, во властных структурах считают, что один из вариантов «отхода» Армении от России – сближение с Турцией. По мнению ряда политологов, этот процесс осуществляется в целях ослабления фактора России. И если Турция будет гарантом защиты от нападения Азербайджана, зачем тогда нужны, к примеру, российские базы?

ОТВЕТ: Россия никогда не выступала против нормализации отношений между Арменией и Турцией. Потому, что сама создала достаточной устойчивый «турецкий тыл». При этом мало кто догадывается, что в силу происходящих тектонических геополитических сдвигов на Ближнем Востоке Турция заинтересована в военном присутствии России в Сирии, и в Армении. В Ереване до сих пор плохо диагностируют региональную ситуацию, не понимают, что и его нынешняя так называемая многовекторная внешняя политика превращает Армению всего лишь в геополитического статиста. Главные события проходят мимо нее и без ее участия.

– В контексте армяно-турецкого сближения поднимается вопрос об экономических коридорах. Даже если назвать их иначе – коммуникациями, то они всё равно позволят Турции жёстко закрепиться в этом регионе. А это нарушает статус-кво, потому что известно, с какими проблемами сталкивается российская мягкая сила и как умело в этом поле действует Турция. Не приведёт ли это к тому, что статус-кво, записанный на бумаге, де- факто превратится в вытеснение России с этого направления?

ОТВЕТ: это – старый стереотип о влиянии Турции в Закавказье. Россия сама двигается в этот регион, используя «турецкий или иранский коридоры в своих интересах. Она заходит « с тыла», минуя Армению и Азербайджан, считая их исключительно транзитными странами. Это- новый геополитический сценарий Москвы, в котором не разобрались в Армении. Что касается российской « мягкой силы», то она прекрасно используется в Турции, а теперь в Иране. Я это к тому, что выходя на Турцию, Армения будет вновь сталкиваться с Россией.

– Нынешний статус новых субъектов международных отношений (бывших советских республик) имеет слабости, так как лишён своей легитимности ‒конституционной преемственности СССР. Можно ли считать, что с точки зрения юридической интерпретации права наций на самоопределение именно это право и было попрано и заменено на право территорий, которые почти все являлись многонациональными государствами.

ОТВЕТ: Выше суждение о слабости бывших советских республик как субъектов , в том числе и в Закавказье, абсолютно верные. Теперь все идет к тому, что на Ближнем Востоке возрождаются геополитические имперские проекты « Великой Турции» и « Великого Ирана». Они будут расширять влияние и в сторону Закавказья. Поэтому вопрос о сохранении вообще государственности трех республик региона становится все более открытым. Вот в чем проблема. Россия также ищет свое место в предстоящей новой геополитической конфигурации. Поэтому все находится в динамике и событий в регионе будут дальше нарастать. Остальное все имеет прикладной характер.

-Сейчас опять говорят о новом объединении, что Россия собирает старые земли, будет новый Союз, что к Союзному государству Россия – Белоруссия может присоединиться и Армения. Вы видите в российском политическом поле такие предпосылки «собирания земель» или нового политического образования?

ОТВЕТ: Мое личное мнение: Армения может сохранить свою государственность только в формате союзного государства. В остальных вариантах ее разорвут.

-Можно ли считать, что стало ещё более очевидным, что тема нового сближения, интеграции и даже реинтеграции стала одной из главных доминант политической жизни России, межстрановых отношений на территории бывшего СССР.

ОТВЕТ: Да, Россия ищет формат нового союзного объединения. Устойчивого сценария пока нет. Но многое будет определяться после войны с Украиной. Остальные суждения и аргументы носят надуманный характер.

Դիտվել է՝ 58

Մեկնաբանություններ