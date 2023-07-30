Շրջափակված արցախցու ուղերձը հայությանը (նաև Պուտինին)

Արցախի Վանք գյուղից, հանրաճանաչ Գրիշան ուղերձ է հղել համայն հայությանը և Պուտինին։

Նա ասում է ռուսների համար այդքան հայ է կռվել, Արցախը շատ զինվորականններ, մարշալներ է տվել, Ռուսաստանը դա չպետք է մոռանա ու պիտի օգնի քրիստոնյա հային, այլ ոչ թե մուսուլման ադրբեջանցիներին, որ կռվից փախչում և անտառներում էին թաքնվում։

Գրիշան լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի հետ հեռավար կապի միջոցով ցույց է տալիս նաև մեծ արցախցի Լևոն Հայրապետյանի ծննդավայրը, հայրական տունը։ Մանրամասները տեսանյութում։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

Из блокадного Карабаха (Обращение к Путину)

В этом дистанционном интервью из блокадного Арцаха (армянское название Нагорно-Карабахской Республики) участвует житель села Ванк Гриша Асрян. Село соседствует с монастырским комплексом Гандзасар.

Гриша рассказывает о жизни в условиях тотальной блокады Азербайджаном, когда от голода умирают дети, а у беременных от недоедания случаются выкидыши. Гришу знают почти все те, кто хоть раз побывал в Арцахе. Он в сюжете обращается к Путину, и, русским, в целом, с просьбой. "Не забывайте того, что сделали для вас армяне. Мы воевали в Отечественную войну, Арцах давал России военных начальников, маршалов. Не торгуйтесь с нашими врагами, помогите нам, вашим братьям по вере - армянам ", говорит он.

Наринэ КИРАКОСЯН