Ресурс московской политики одновременно удержать Армению и Азербайджан, исчерпан

Станислав Николаевич ТАРАСОВ

Эксперт, политический обозреватель редакции ИА REX, к.и.н



Саркис САРКИСЯН

Собеседник «irates.am»

ВОПРОС: Станислав Николаевич, идут беспрерывные сообщения, что Азербайджан, Армения и Иран стягивают свои войска к сопредельным пограничным рубежам. В регионе растет напряженность. Насколько реальна опасность возобновления крупномасштабных боевых действий?

ОТВЕТ: Мне представляется, что вооруженный конфликт в регионе пока малореален. Возможны вооруженные стычки, которые будут наверняка продолжаться. Дело в том, что потенциальные участники конфликта, будь то Армения, Азербайджан или его возможные участники Иран или Турция, гласно и негласно занимаются диверсификацией своей безопасности. Точно также и Россия выверят свои действия в этом регионе. Осторожно ведет себя и Иран, который на официальном уровне опровергает сообщения о концентрации своих войск на границе с Азербайджаном. Мне представляется, что в отличие от победоносной для Азербайджана второй карабахской войны сейчас все понимают, что если вспыхнет вооруженный конфликт, то он уже выйдут за пределы Карабаха и окрестностей. К масштабной войне в Закавказье не готов и Запад. Но может и успешно добивается сохранения там ситуации повышенной напряженности, но только пока политико-дипломатическими средствами.

ВОПРОС: Базирующееся в Лондоне оппозиционное агентство «Iran International» сообщает, что Тегеран предупредил Баку о «недопустимости нападения». Тем не менее, один из источников, на которые ссылается агентство, заявил, что Азербайджан приступил к разработке плана «Б», в координации с Турцией и Израилем против возможного военного вмешательства Исламской республики против Баку. Так же заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что у Баку есть план "Б" по созданию Зангезурского коридора без участия Армении. Что может подразумевать этот мифический план «Б»?

ОТВЕТ: Стратегический масштаб и вектор новых геополитических изменений в политике Ирана на закавказском направлении только формируется. Тегеран примеряется к новой ситуации, когда ему приходится утверждать там свою роль, при факторе альянса Азербайджана с Турцией. Приметой таких перемен является хотя бы то ,что Иран впервые за последние 30 лет стал проводить широкомасштабные военные учения у границ с Азербайджаном. Причинами раздражения Ирана можно считать недовольство определенных влиятельных кругов Ирана итогами второй карабахской войны, когда стали обозначаться факторы повышения влияния в регионе Турции, Баку стал проталкивать проект так называемого Зангезурского коридора с выходом в Нахичевань(исторический армянский город Нахиджеван- прим. С.С.) и в Турцию. Это и есть тот самый «план Б», о котором рассуждает Байрамов. Иран беспокоит тут то, что Азербайджан может перевести под свой контроль район Мегри, что, по его мнению, приведет к изменениям границ государств региона. Но Азербайджан и Турция пока не готовы по разным причинам к такому» броску»,а Иран «примиряет» формулу разделения влияния в треугольнике Россия — Иран — Турция, что потенциально выводит на возможность создания коалиции. Поэтому необходимо время, чтобы понять, насколько отдельные действия Тегерана диктуются ситуативными факторами, чего тоже исключать нельзя, а какие стратегическими. Вместе с тем в Баку в ходе взаимодействия с Ираном негласно опасаются возможной иранской поддержки клерикальных общественно-политических групп и соответствующих тенденций. А Иран беспокоят потенциальные попытки «суверенизации» Южного Азербайджана, охватывающего ряд северо-западных иранских территорий. Тут все очень взаимосвязано. Но наступает момент по-новому взглянуть как на кавказскую политику, и России в целом, так и на ее отношения с Ираном и Турцией, с которыми ее связывает всего лишь так называемое ситуационное партнерство.

ВОПРОС: В Армении считают, и не только приверженцы Никола, что Россия открещивается от обязательств помощи Армении, когда Азербайджан нападает на основную, «международно признаваемую» территорию Армении (начала очередной большой войны ждать осталось, надо полагать, совсем недолго). Как военный союзник, Россия не один раз давала официальные, прямые и недвусмысленные гарантии безопасности. Есть целая папка документов. И эти гарантии даны не Пашиняну, а даны стратегическому союзнику.

ОТВЕТ: Отношения между Россией и Арменией ухудшились, точнее, осложнились. Не будут повторять известные заявления руководства Армении с выпадами в адрес Москвы. В целом в Ереване разочарованы тем, как на поведение Баку реагирует Россия. В свою очередь Москва разочарована Ереваном, скорее, больше на методологическом уровне. Армения мыслит все же категориями реальной или возможной военной конфронтации с Азербайджаном, Москва же пытается действовать в мирной парадигме. Лично мне бросается в глаза то, что в Ереване на экспертном уровне не могут выставить квалифицированную диагностику политики России не только в Закавказье, и ситуация откровенно нагнетается. Опасность в том, прежде всего, для Армении, что это инициируется сложные политические процессы в самой Армении, а не в России. Хотя в Москве понимают, что рано или поздно ей придется все это разруливать, и возможно- с большими затратами и потерями. Потому, что Россия не намерена уходить из Закавказья, но она видит, что ее пытаются вытеснить из региона, используя Ереван как рычаг для реализации этой цели. Главное сейчас в том, чтобы развитие событий не дошло до критической точки. В тоже время мне представляется, что ресурс московской политики одновременно удержать Армению и Азербайджан исчерпан. Что же касается Армении, то для нее очень рискованно совершать большой геополитический разворот. Он может стать броском в никуда.

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