Открытое письмо Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, Президенту Азербайджана

У меня ощущение, что в Баку потеряли берега, почувствовали опьянение от победы над маленьким народом и решили задрать большого и Грозного соседа.

Напомню, что, согласно математическому моделированию нынешних тенденций, проведённому ну очень серьёзной и быстродействующей машиной, в случае продолжения подобных «недоразумений» Азербайджана может случайно и вдруг не остаться…

Был да сплыл.

А его территория окажется в составе России и Ирана. Заметьте, это даже не предупреждение и не Эзопов язык, а правдивая передача того, что предсказал один компьютер, если Ильхам Гейдарович не одумается.

Стоит ли повторять судьбу Грузии, Ильхам Гейдарович?

И кто компенсирует безутешным вдовам смерть наших парней, застреленных в упор Вашими солдатиками?

Или это был Турецкий спецназ?

Одумайтесь!

Вы готовы заплатить цену Украины, которую считаете союзником?

Вы забыли, как преподавали в Москве, ходили в МГИМО, когда ещё не имели отношение к клану Пашаевых и о Вас ещё никто не знал?!

Вы реально считаете, что Москва позволит Вам отстреливать своих миротворцев?

Один президент уже так решил-потом съел свой галстук, а сейчас сидит в психиатрии.

Азербайджан-молодое государство. И совсем не воинственное.

Так что занимайтесь лучше торговлей, стройте Зангезурский коридор и не воюйте - Вы этого делать на нашем уровне не умеете. И цену за войну платить не готовы - не обольщайте самого себя!

И Турция Вам не поможет, Ильхам Гейдарович!

Мы Турцию били 351 год подряд - 12 раз, с 1568 по 1918 гг. Можем в случае необходимости повторить.

Вам ли не знать!

Так что не делите шкуру неубитого медведя и меньше верьте лондонским друзьям!

Не будите зло!

Русские - тоже восточная нация - но ещё более воинственная, чем киргизы и туркмены.

Мы умеем терпеть и умеем больно бить.

Одумайтесь! Время ещё есть.

Знаю, что мой пост прочитают Ваши советники. Я всегда искренне желал здоровья Вам и Вашей красивой и умной супруге! И процветания Вашей стране! Но кровь наших парней я Вам не прощу. И в любимый мной Баку больше не приеду.

Пришло время жёстких решений.

Мы, русские, не потерпим никаких баз НАТО у наших границ. Проявите мудрость! Подумайте о будущем! И да, давайте поставим точки над ё: никто Вам и Эрдогану Армению не отдаст: она нам самим нужна. И давайте больше не возвращаться к этому вопросу.





Александр АРТАМОНОВ

Политический и военный эксперт,

военный аналитик

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