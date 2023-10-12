И армяне, и чуваши являются созидателями

Чувашия готова развивать и социально-экономические, и культурные связи с Арменией.

В Чувашии 8-10 октября впервые проходил пресс-тур иностранных журналистов, организованный при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.



Представители СМИ Армении, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана и Таджикистана знакомились с культурой и традициями республики, ее экономическим, промышленным и туристским потенциалом.

Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил гостей за проявленный интерес к республике, отметив, что через посещение одного из субъектов Российской Федерации можно лучше открыть для себя Россию: «Уверен, каждый из вас в России уже не первый день, вы знаете, что она очень разная, и как раз через открытие отдельных специфических особенностей каждого региона можно еще больше узнать, понять нашу страну. Как минимум, вы объясните себе какие-то процессы, ответите на вопросы, которые, может быть, до этого не имели явного ответа».



Он отметил, что представитель любых из 128 национальностей и народов может себя реализовать в республике. «У нас есть Дом дружбы народов. Мы сейчас его активно поддерживаем. Есть ассамблеи народов, проживающих в Чувашской Республике. Образованы 34 культурные автономии. Мы совместно проводим мероприятия, чтобы каждый себя чувствовал комфортно и мог реализовывать свои традиции. Например, Навруз. И за счет этого мы в том числе привлекаем все больше и больше молодежи», - отметил Глава республики, подчеркнув, что гуманитарные связи позволяют укреплять бизнес-контакты. Армянская диаспора Чувашии, а это более 3000 человек, вносит огромный вклад в дело сохранения этнической и конфессиональной стабильности в многонациональной республике.Особо надо отметить, что история межэтнического взаимодействия чувашей (предки чувашей – волжские болгары-огуры) и армян уходит вглубь веков – во II – V века. Убедительным доказательством тому являются около 30 армянских слов, сохранившихся в чувашском языке. Сближает наши народы и произошедшие в их длительном историческом пути трагедии – геноциды. Героическая борьба и чувашей, и армян с завоевателями, как известно, завершилась утратой их собственной государственности. У чувашей это произошло в 1236 году, когда татаро-монголы после мужественного сопротивления болгаро-чувашей разгромили государство «Волжская Болгария». Были сожжены дотла и уничтожены 32 города и около двух тысяч селений, 80 процентов населения истреблено. Вся процветающая территория Волжской Болгарии превратилась в дикое поле. Поэтому чувашскому народу близка трагедия армянского народа. Свидетельство тому, прошедшие в Чувашии митинги-реквиемы, посвященные 100-летней годовщине Геноцида армян.

Монумент Матери-Покровительнице Чувашии.

Представитель Армении СаргисСаргсян отметил, что армянский народ с благодарностью помнит то , что в восстановлении последствий катастрофического землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года, посильную помощь оказала и Чувашская Республика. Уже 9 декабря коллектив Чебоксарской строительной организации «Монолитстрой» создал отряд строителей для отправки в Армению. В те годы это была единственная организация, которая занималась в России монолитостроением. Параллельно институт «Чувашгражданпроект» в срочном порядке разрабатывал проекты сейсмоустойчивых домов для Армении, ведь традиционные разработки в особых условиях не годились. Всего на строительство выехало около двухсот монолитчиков, которые работали вахтовым методом. Приходилось постоянно менять треть состава, поскольку психологическая нагрузка была огромная. Заслуженный работник культуры Чувашской АССР А. Семенов рассказывает о письме, которое он получил из Еревана от своего фронтового друга Хачатура Геворкяна в те трагические дни: «первыми сюда прибыли представители Чувашской автономной республики — работники треста «Спецстрой» Чувашагропромстроя, под руководством заместителя начальника треста Вячеслава Степанова. В составе группы 7 человек, из которых пятеро — проектировщики. Чувашский «десант» в селе Кирово. Решено здесь построить 25 деревянных трехкомнатных домов. Общая их площадь 1650 квадратных метров. «Мы уже собрали три домика, — рассказывает В. Степанов. — До конца первого полугодия сдадим все здания. Таким образом, всего через несколько месяцев в армянском селе Кирово появится Чувашская улица». В жизни армянской диаспоры в Чувашии все большую роль начинают играть межэтнические семьи. Число межэтнических браков, регистрируемых, как правило, между армянами и чувашками, в настоящее время стало возрастать. В чувашско- армянских семьях усваивается и развивается все то, позитивное, что тысячелетиями накоплено чувашским, армянским и русским этносами в их культурах, обычаях и языке. Межнациональные семьи укрепляют экономические и социально-культурные связи между чувашским и армянским народами, способствуют снятию межэтнической напряженности. Важной особенностью таких союзов является создание на житейском уровне неповторимой палитры переплетения уникальных чувашской и армянской культур и традиций, а также рождение одаренных детей, которые большей частью знают языки родителей, уважительно относятся к представителям других национальностей. Армянская диаспора в Чувашии в своей многогранной деятельности уделяет большое внимание раскрытию культуры армянского народа. Например, в 2011 году состоялась презентация армянского эпоса «Давид Сасунский» в переводе на чувашский язык М.Н. Юхмы и Л. Чегесь. Выход книги, ставший возможным благодаря подвижнику пропаганды армянской культуры Г. Алтуняну – большое историческое событие не только для чувашской, но и для армянской культуры. Особо отметим, что в Чебоксарах будет построена армянская церковь. В Чувашской Республике проживают более трех тысяч армян. Это люди разных специальностей. Всех нас объединяет желание построить церковь, и мы уверены, что, невзирая на все трудности, совместными усилиями сумеем воплотить в жизнь нашу давнюю мечту – отметил в беседе с корреспондентом председатель армянской общины Чувашии, председатель РОООО «Союз армян России» в Чувашской Республике Александр Ахвердян. По словам председателя общины, большая часть населения Чувашии – христиане, и армянская церковь станет своеобразной визитной карточкой для представления духовного и культурного наследия армянского народа.

Вопросы представителей зарубежных СМИ Олегу Николаеву были в основном о сотрудничестве Чувашии с их странами и возможных перспективах развития отношений. Беседа получилась обстоятельной, гости выразили благодарность за возможность такого открытого общения.



«Мы всегда готовы к контактам, прежде всего - с теми странами, с которыми Российская Федерация имеет либо стратегические взаимоотношения, либо каким-то образом наращивает соответствующие подходы. Кто не хочет иметь отношения, с теми, конечно не будем сотрудничать, хотя у нас до сих пор ряд образцов продукции востребован и усиленно закупается теми странами, которые занимают очень ярую антироссийскую позицию, не буду называть страны. Это доказательство того, что есть некоторые виды компетенций, как сейчас принято говорить, которые очень сложно заменить», - отметил Глава Чувашии.



Касаясь предметов возможного сотрудничества со странами мира, Глава Чувашии отметил уникальные, не имеющие аналогов в России направления.

К их числу относятся электротехника для авиа- и судостроения, производство подстанций, крупное тракторостроение, химическая промышленность, включая производство перекиси водорода или пестициды и гербициды для сельского хозяйства. Последние - одни из лучших в мире с точки зрения соответствия стандартам ГМО. Есть наработки и в области искусственного интеллекта.



«У нас есть десяток - другой направлений, по которым можно сотрудничать», - заявил Глава Чувашии Олег Николаев. К примеру, в ближайшее время в Чувашию должен поступить 21 троллейбус российско-белорусского производства. А Вьетнаму наши производители готовы поставлять чувашское пиво.

Он также констатировал рост взаимного товарооборота с Беларусью - на 40% в текущем году - и Казахстаном на 20%.



В завершение встречи по просьбе казахстанских коллег Олег Николаев поздравил в их лице всех жителей республики с наступающим Днем государственности 25 октября. «Республику Казахстан от всей души поздравляю с Днем государственности. Желаю, чтобы и дальше страна уверенно развивалась, опираясь на свои многовековые традиции и дружеские отношения между нашими странами. Уверен, что народ Казахстана, государство ждет очень много интересных событий. Как говорил великий классик, все в наших руках. Нам надо творить сегодня завтрашний день. И тогда будущее, которое мы хотим, будет приходить. Так же будет в Казахстане», - подчеркнул Глава Чувашии.



В ходе пресс-тура журналисты увидели «Вышитую карту России», выставку национальных костюмов в национальном музее, стали зрителями итоговых боев и церемонии закрытия I Всемирных игр национальных видов единоборств. Также в программе – посещение ведущих предприятий республики (ОАО «Букет Чувашии», кондитерская фабрика «АККОНД», ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» по производству полуприцепов, цистерн для перевозки сыпучих и жидких грузов, химической продукции, индустриальный парк «АБАТ» по производству профессионального оборудования для предприятий общественного питания в России и СНГ, ООО «Релематика», Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова), этнокомплекса «Ясна», культурного центра «Наследие» и встреча с иностранными студентами в ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

Саркис САРКИСЯН

Москва-Чебоксары-Ереван

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