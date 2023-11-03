«В течение нескольких десятилетий сменявшие друг друга власти Республики Армения не воспринимали российские армянские организации всерьез»

На вопросы irates.am отвечает старший научный сотрудник Института Черноморско-Каспийского региона САРГИС САРГСЯН

-Больше двадцати лет Вы работаете в Москве. Как будете оценивать результаты армянских общественных структур и организаций в России на сегодняшний день?

-Да, автор этих строк уже более двадцати лет проживает в Москве. При этом, большую часть этого времени был аккредитованным при МИД-е России корреспондентом иностранного СМИ, что всегда давала возможность насколько это возможно, вникнуть в нюансы разных проблем. Начнём с того, что в России, в отличие от США, нет широкого поля деятельности для национальных общественных организаций, их количество невелико и лишь некоторые из них играют значимую роль в политической, экономической и культурной жизни страны. Это касается и структур других национальных диаспор. Тот же «Всероссийский Азербайджанский конгресс» (ВАК) из-за несоответствия его устава российскому законодательству был ликвидирован Министерством юстиции России, хоть и организация была создана при поддержке президентов России Владимира Путина и Азербайджана Гейдара Алиева. Прежде всего, потому, что политический лоббизм, как и лоббирование различных экономических, региональных и многих других интересов вообще в России слишком молод. Он появился в последнее десятилетие. Под лоббизмом подразумевается открытое способствование принятию органами власти тех или иных решений, не связанное с подкупом госдеятелей. К сожалению, на сегодня продвижение интересов на любом уровне приобрело в России форму теневого лоббирования, а для власти и бизнеса теневое лоббирование оказалось единственной наряду с коррупцией формой отношений. При этом в России отсутствует закон о лоббистской деятельности, попытки внести его проект в Государственную Думу в 1992, 1995 и 2000 годах успеха не имели. Получается, что в условиях, когда отсутствует прозрачная, гласная форма лоббирования, говорить о наличии армянского лобби в России даже неприлично». С 1992 года в России было предпринято пять известных попыток принять закон о лоббизме. При этом инициаторами закона выступали не только депутаты, но и первые лица – так, в 2008 году был издан Указ Президента России, в котором предлагалось подготовить нормативно-правовой акт, регулирующий лоббистскую деятельность, в рамках борьбы с коррупцией. В последний раз подобный законопроект–«О порядке продвижения интересов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей» – рассматривался и был отклонен Государственной Думой в 2013 году. Одной из немногих организаций в России, которые имеют представительства в большинстве субъектов страны, является Союз Армян России (САР). Основными функциями САР являются: а) сохранение национальной самобытности диаспоры (языка, культуры, традиций); б) оказание взаимной социальной поддержки (медицинской, юридической помощи, решение проблем трудоустройства, межпрофессионального сотрудничества, помощи молодежи, ветеранам, беженцам и т.д.); в) оказание многоплановой поддержки Республике Армения; г) развитие традиционного союзнического партнерства между Россией и Арменией; д) содействие динамике позитивного участия российских армян в деле развития России. Опыт показывает , что САР ставит перед собой задачи реализации как внутренней (воспроизводство этнической целостности армян), так и внешней (успешное взаимодействие с другими этносами). Скептическое отношение экспертов к эффективности реализации данных функций связано с тем, что деятельность САР они считают пассивной и мало эффективной. САР – единственная армянская организация федерального уровня. Региональные организации в России создаются внутри общинных структур и адаптационная функция в отношении армянской молодежи связана в основном с деятельностью общины. Усугубляет ситуацию то, что в России нет армянских СМИ, способных выполнять адаптационную функцию и активно влиять на общественное мнение. Эту роль в той или иной мере выполняют газеты «Еркрамас» и «Ноев Ковчег», немногочисленные интернет СМИ. Достаточно активно работает Координационный Совет Российско-Армянских Организаций (КС РАО) КС РАО – это достаточно успешно работающий орган, созданный в 2013 году и объединяющий два десятка небольших, но активных армянских организаций. КС РАО хорошо знают не только в России, но и в Армении. Туда входят Национальный Конгресс Западных Армян, Московская армянская община, Культурно-просветительское общество «Арарат», Культурно-просветительский портал «Хайаса», Фонд культурного многообразия народов России, Детское физкультурно-образовательное объединение «Лидер», РОО «Центр поддержки Русско-Армянских стратегических и общественных инициатив», РОО «Общество Русско-Арцахской дружбы». Но серьёзного влияния, они, к сожалению, не имеют.

- По Вашему мнению армянские организации России смогут преодолеть упаднические настроения и предлагать программу действий для восстановления политического статуса в РФ?

-По разным данным, в Москве проживают от 500 до 700 тысяч армян. Армянские сообщества Москвы имеют разные направления деятельности. Их включенность в социальную, общественно-политическую, культурную и другие сферы жизни многообразна. Сказать, что наблюдаются упаднические настроения- не верно. Надо понимать одно. Армяне России зеркально проецируют настроения в Армении. И, давайте, согласимся, что после приобретения независимости Арменией, многие функции по усилению позиции армянской общины в России должно было на себя взять государство. Но, какой результат, мы видим. И это ещё и потому, что в Армении, на всех уровнях армянского общества, на армянские общины смотрят, как на спонсоров, денежных мешков, или, прощу прощения, как на «дойных коров». А руководители страны сюда прилетали для участия на пышных свадьбах детей своих друзей, и даже не удосуживались встречаться с представителями местной диаспоры. Я, уже промолчу, что среди послов, которые получали каденцию в Россию, важнейшую для Армении страну, успешные были крайне редким исключением, и в основном, это были не дипломаты, а особо приближённые действующей власти товарищи, которые успешно решали свои личные, или семейные проблемы.

- На Ваш взгляд, почему армянская политика провалилась в Москве?

-Сравнивая армянскую диаспору в России с мировой армянской диаспорой, стоит отметить, что она на данный момент в недостаточной степени активна и не имеет такого веса и влияния на политические процессы в Армении и России, какой, например, имеет армянская диаспора в США. Одной из причин, объясняющих пассивность армянской диаспоры в России, ее слабую организованность и влияние на политические круги, является ее относительно небольшой возраст как организованной структуры – всего 20–25 лет. У армянской диаспоры России хотя и имеются свои представители в высших органах власти, в крупном бизнесе и других сферах, но способность повлиять на политику российских властей находится на минимальном уровне. По различным экспертным оценкам, потенциал армянской национальной диаспоры в России, как связующего звена между Россией и Армении, инструмента лоббирования интересов Республики Армении, не востребован в полной мере и используется наименее эффективно, чем тот же потенциал армянских общин в третьих странах. И это несмотря на то, что именно в России проживает самая большая армянская община во всей диаспоре. Ещё одной из причин слабости армянских организаций России является их в целом пассивная общественная деятельность, конечно, есть отдельные исключения, но их явно недостаточно. В течение нескольких десятилетий сменявшие друг друга власти Республики Армения не воспринимали российские армянские организации всерьез, в отличие от тех же диаспоральных структур, действующих в других странах, и в основном с ними не считались – за исключением малосодержательных и малопродуктивных встреч с отдельными руководителями таких организаций. Важной задачей современной политической жизни России является поиск и идеологическое обоснование новой концепции межнациональных и межэтнических отношений. Очевидность этой проблемы объясняется, с одной стороны, отказом от советской государственной идеологии, одним из основополагающих «столпов» которой был интернационализм, и сохраняющимся этническим многообразием населения страны, переживающей своеобразный «этнический ренессанс», – с другой. Идеология интернационализма включала в себя ряд принципов: доминирования социальных и политических различий над этнокультурными; социального и политического равенства наций (этносов) независимо от их численности и уровня социально-экономического развития; исторической конечности этнокультурных различий, которые стираются по мере выравнивания социально-экономического развития народов. Национальные и миграционные проблемы напрямую связаны с разрушением СССР, а по сути, исторически - большой России, сложившейся в своей основе еще в XVIII веке. С неизбежно последовавшей за этим деградацией государственных, социальных и экономических институтов. С громадным разрывом в развитии на постсоветском пространстве. Надо понимать, что сегодня попытки находить свою цивилизационную идентичность в России основаны на сохранении русской культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности независимо от национальности. Россия в поисках своего культурно- цивилизационного кода, и в рамках таких, очень сложных субстанций должны действовать национальные структуры разных этносов в России. Кто не понимает своих рамок, очень быстро им эти рамки указывают те, кому это положено.

- Есть ли новые лидеры в армянской среде. Как Вы оцениваете инициативу создания Всеармянского Сената через избирательный процесс? Сможет ли Всеармянский Сенат продвигать свою программу в России и как будут реагировать классические армянские структуры и деятели Москвы на эту инициативу.

-Знаете, очень сложный вопрос. В течение последних 30 лет было много попыток создания организаций, которые вносили некий вклад в жизнедеятельности армянской общины России. Время покажет.

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