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«В течение нескольких десятилетий сменявшие друг друга власти Республики Армения не воспринимали российские армянские организации всерьез»

«В течение нескольких десятилетий сменявшие друг друга власти Республики Армения не воспринимали российские армянские организации всерьез»
03.11.2023 | 19:13

На вопросы irates.am отвечает старший научный сотрудник Института Черноморско-Каспийского региона САРГИС САРГСЯН

-Больше двадцати лет Вы работаете в Москве. Как будете оценивать результаты армянских общественных структур и организаций в России на сегодняшний день?

-Да, автор этих строк уже более двадцати лет проживает в Москве. При этом, большую часть этого времени был аккредитованным при МИД-е России корреспондентом иностранного СМИ, что всегда давала возможность насколько это возможно, вникнуть в нюансы разных проблем. Начнём с того, что в России, в отличие от США, нет широкого поля деятельности для национальных общественных организаций, их количество невелико и лишь некоторые из них играют значимую роль в политической, экономической и культурной жизни страны. Это касается и структур других национальных диаспор. Тот же «Всероссийский Азербайджанский конгресс» (ВАК) из-за несоответствия его устава российскому законодательству был ликвидирован Министерством юстиции России, хоть и организация была создана при поддержке президентов России Владимира Путина и Азербайджана Гейдара Алиева. Прежде всего, потому, что политический лоббизм, как и лоббирование различных экономических, региональных и многих других интересов вообще в России слишком молод. Он появился в последнее десятилетие. Под лоббизмом подразумевается открытое способствование принятию органами власти тех или иных решений, не связанное с подкупом госдеятелей. К сожалению, на сегодня продвижение интересов на любом уровне приобрело в России форму теневого лоббирования, а для власти и бизнеса теневое лоббирование оказалось единственной наряду с коррупцией формой отношений. При этом в России отсутствует закон о лоббистской деятельности, попытки внести его проект в Государственную Думу в 1992, 1995 и 2000 годах успеха не имели. Получается, что в условиях, когда отсутствует прозрачная, гласная форма лоббирования, говорить о наличии армянского лобби в России даже неприлично». С 1992 года в России было предпринято пять известных попыток принять закон о лоббизме. При этом инициаторами закона выступали не только депутаты, но и первые лица – так, в 2008 году был издан Указ Президента России, в котором предлагалось подготовить нормативно-правовой акт, регулирующий лоббистскую деятельность, в рамках борьбы с коррупцией. В последний раз подобный законопроект–«О порядке продвижения интересов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей» – рассматривался и был отклонен Государственной Думой в 2013 году. Одной из немногих организаций в России, которые имеют представительства в большинстве субъектов страны, является Союз Армян России (САР). Основными функциями САР являются: а) сохранение национальной самобытности диаспоры (языка, культуры, традиций); б) оказание взаимной социальной поддержки (медицинской, юридической помощи, решение проблем трудоустройства, межпрофессионального сотрудничества, помощи молодежи, ветеранам, беженцам и т.д.); в) оказание многоплановой поддержки Республике Армения; г) развитие традиционного союзнического партнерства между Россией и Арменией; д) содействие динамике позитивного участия российских армян в деле развития России. Опыт показывает , что САР ставит перед собой задачи реализации как внутренней (воспроизводство этнической целостности армян), так и внешней (успешное взаимодействие с другими этносами). Скептическое отношение экспертов к эффективности реализации данных функций связано с тем, что деятельность САР они считают пассивной и мало эффективной. САР – единственная армянская организация федерального уровня. Региональные организации в России создаются внутри общинных структур и адаптационная функция в отношении армянской молодежи связана в основном с деятельностью общины. Усугубляет ситуацию то, что в России нет армянских СМИ, способных выполнять адаптационную функцию и активно влиять на общественное мнение. Эту роль в той или иной мере выполняют газеты «Еркрамас» и «Ноев Ковчег», немногочисленные интернет СМИ. Достаточно активно работает Координационный Совет Российско-Армянских Организаций (КС РАО) КС РАО – это достаточно успешно работающий орган, созданный в 2013 году и объединяющий два десятка небольших, но активных армянских организаций. КС РАО хорошо знают не только в России, но и в Армении. Туда входят Национальный Конгресс Западных Армян, Московская армянская община, Культурно-просветительское общество «Арарат», Культурно-просветительский портал «Хайаса», Фонд культурного многообразия народов России, Детское физкультурно-образовательное объединение «Лидер», РОО «Центр поддержки Русско-Армянских стратегических и общественных инициатив», РОО «Общество Русско-Арцахской дружбы». Но серьёзного влияния, они, к сожалению, не имеют.

- По Вашему мнению армянские организации России смогут преодолеть упаднические настроения и предлагать программу действий для восстановления политического статуса в РФ?

-По разным данным, в Москве проживают от 500 до 700 тысяч армян. Армянские сообщества Москвы имеют разные направления деятельности. Их включенность в социальную, общественно-политическую, культурную и другие сферы жизни многообразна. Сказать, что наблюдаются упаднические настроения- не верно. Надо понимать одно. Армяне России зеркально проецируют настроения в Армении. И, давайте, согласимся, что после приобретения независимости Арменией, многие функции по усилению позиции армянской общины в России должно было на себя взять государство. Но, какой результат, мы видим. И это ещё и потому, что в Армении, на всех уровнях армянского общества, на армянские общины смотрят, как на спонсоров, денежных мешков, или, прощу прощения, как на «дойных коров». А руководители страны сюда прилетали для участия на пышных свадьбах детей своих друзей, и даже не удосуживались встречаться с представителями местной диаспоры. Я, уже промолчу, что среди послов, которые получали каденцию в Россию, важнейшую для Армении страну, успешные были крайне редким исключением, и в основном, это были не дипломаты, а особо приближённые действующей власти товарищи, которые успешно решали свои личные, или семейные проблемы.

- На Ваш взгляд, почему армянская политика провалилась в Москве?

-Сравнивая армянскую диаспору в России с мировой армянской диаспорой, стоит отметить, что она на данный момент в недостаточной степени активна и не имеет такого веса и влияния на политические процессы в Армении и России, какой, например, имеет армянская диаспора в США. Одной из причин, объясняющих пассивность армянской диаспоры в России, ее слабую организованность и влияние на политические круги, является ее относительно небольшой возраст как организованной структуры – всего 20–25 лет. У армянской диаспоры России хотя и имеются свои представители в высших органах власти, в крупном бизнесе и других сферах, но способность повлиять на политику российских властей находится на минимальном уровне. По различным экспертным оценкам, потенциал армянской национальной диаспоры в России, как связующего звена между Россией и Армении, инструмента лоббирования интересов Республики Армении, не востребован в полной мере и используется наименее эффективно, чем тот же потенциал армянских общин в третьих странах. И это несмотря на то, что именно в России проживает самая большая армянская община во всей диаспоре. Ещё одной из причин слабости армянских организаций России является их в целом пассивная общественная деятельность, конечно, есть отдельные исключения, но их явно недостаточно. В течение нескольких десятилетий сменявшие друг друга власти Республики Армения не воспринимали российские армянские организации всерьез, в отличие от тех же диаспоральных структур, действующих в других странах, и в основном с ними не считались – за исключением малосодержательных и малопродуктивных встреч с отдельными руководителями таких организаций. Важной задачей современной политической жизни России является поиск и идеологическое обоснование новой концепции межнациональных и межэтнических отношений. Очевидность этой проблемы объясняется, с одной стороны, отказом от советской государственной идеологии, одним из основополагающих «столпов» которой был интернационализм, и сохраняющимся этническим многообразием населения страны, переживающей своеобразный «этнический ренессанс», – с другой. Идеология интернационализма включала в себя ряд принципов: доминирования социальных и политических различий над этнокультурными; социального и политического равенства наций (этносов) независимо от их численности и уровня социально-экономического развития; исторической конечности этнокультурных различий, которые стираются по мере выравнивания социально-экономического развития народов. Национальные и миграционные проблемы напрямую связаны с разрушением СССР, а по сути, исторически - большой России, сложившейся в своей основе еще в XVIII веке. С неизбежно последовавшей за этим деградацией государственных, социальных и экономических институтов. С громадным разрывом в развитии на постсоветском пространстве. Надо понимать, что сегодня попытки находить свою цивилизационную идентичность в России основаны на сохранении русской культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности независимо от национальности. Россия в поисках своего культурно- цивилизационного кода, и в рамках таких, очень сложных субстанций должны действовать национальные структуры разных этносов в России. Кто не понимает своих рамок, очень быстро им эти рамки указывают те, кому это положено.

- Есть ли новые лидеры в армянской среде. Как Вы оцениваете инициативу создания Всеармянского Сената через избирательный процесс? Сможет ли Всеармянский Сенат продвигать свою программу в России и как будут реагировать классические армянские структуры и деятели Москвы на эту инициативу.

-Знаете, очень сложный вопрос. В течение последних 30 лет было много попыток создания организаций, которые вносили некий вклад в жизнедеятельности армянской общины России. Время покажет.

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