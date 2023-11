Էս երկրում տղամարդկությունը կորել է, այո՛

Ես, օրինակ սպասում եմ, թե երբ են պատասխանատվության հրավիրելու բնական լանդշաֆտները կեղծ պաշտպանական կառւյցների համար ոչնչացնողներին ։

Երկու կոպեկի համար երկիրը խլուրդի նման ավիրել եք։

Իսկ անտառները, այդ թվում թանկարժեք տեսակի ծառատեսակներ կտրելով միլիոնների, միլլիարդների վնաս եք տվել։

Եվ այդ փոսերը, խրամատները, կուպոլները մեր անվտանգության հետ բացարձակ կապ չունեն։

Հերիք է խաբեք։

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia ասում եք կապ չունեք:

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Ministry of Environment of Armenia պահպանվող տարածքներում սրա պատասխանատուն ո՞վ է, եթե բանակի հետ կապ չունի:

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն / Ministry of Territorial Administration and Infrastructure of Armenia համայնքի ղեկավարներն ի՞նչ ֆունկցիա ունեն այս ամենում։

Որտեղ փորել են, դրանց տեղը թշնամին է եկել նստել։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

