Մանրամասն որոնում (արխիվ)
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Дорогие арцахцы , земляки!

Дорогие арцахцы , земляки!
22.11.2023 | 10:01

Сегодня я попыталась получить т. н. "статус временной защиты" . Вот что выяснилось: в паспортном столе, оказывается, для того чтобы получить эту, никакие серьезные привилегии и возможности нам НЕ дающую бумажку , нам необходимо ВЫПИСАТЬСЯ из наших домов в Арцахе , т.е. реально и юридически ОТКАЗАТЬСЯ от наших домов и другого недвижимого имущества, что мы оставили и что принадлежит нам по праву, прописаться здесь у посторонних людей, где временно проживаем ( их даже не волнует тот вопрос, что никто никогда не пропишет у себя посторонних людей) .

Старые паспорта отбирают, дают какие-то новые паспорта с пропиской у чужих людей, которые в любой момент могут вас также выписать из своего дома, и только в этом случае мы можем получить этот грёбаный статус .

Представляете , в какой ситуации мы окажемся ?

А в какой-то момент статус вообще перестанет действовать (постольку, поскольку он временный) , людей выпишут из тех домов где они временно прописались (если им это удалось), и в итоге мы останемся без юридических прав на наше имущество в Арцахе, поскольку нас оттуда выписали!
Теперь вопрос - с какой целью все это делается, почему для получения этого статуса обязательное условие выписываться из своих домов в Арцахе ?

Остальное додумывайте сами...
И ещё один момент ... Для того чтобы оформить на меня дарственную на квартиру в Арцахе, принадлежащую моему отцу, мне в нотариусе здесь отказали , мотивируя это тем,что они не имеют право проводить никакие юридические оформления по недвижимости в Арцахе, на том основании что Арцах это не Армения , а азербайджан. Теперь вопрос - а на каком основании Армения нас выписывает из Арцаха , это же по их мнению азербайджан ??? Вопросов много, только кто на них ответит , к кому обращаться?

Я призываю всех арцахцев отказаться от этого статуса на таких условиях , иначе мы потеряем все наше имущество, пока ещё принадлежащее нам по праву, и у нас пока есть надежда требовать компенсации.

Распространите этот пост , чтобы все ознакомились .

Асмик ВЕРДЯН

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