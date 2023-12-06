Азербайджан не будет ставить вопрос о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха до истечения сроков мандата

На вопросы irates.am отвечает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, к.и.н СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ТАРАСОВ

-Армения с просьбой о военно-политической поддержке для отражения внешних агрессий на основе существующих договоров дважды официально обращалась в ОДКБ (14.05.2021, 13.09.22) и один раз -прямо к России (13.09.22). Во всех этих случаях Азербайджан атаковал международно признанную территорию Армении, наносил удары по армянским населенным пунктам, убивал мирных жителей и разрушал гражданскую инфраструктуру. Все обращения Армении были однозначно отвергнуты Россией и ОДКБ. По какой логике?

ОТВЕТ: Логика простая. Два государства -Азербайджан и Армения- не имеют двухсторонних договорных отношений о признании собственной государственности. На эту тему звучат только слова устного уровня. Армения подписала в Праге документ о признании территориальной целостности Азербайджана. А что подписал Азербайджан? Это- первое. Второе. Есть фактор переговорного процесса в демаркации границ. И на этом направлении срыв переговорного процесса. Третье: что важно первично? Договор и в его формате решать проблему границ или наоборот? В таких условиях ОДКБ не имеет правовых оснований для соответствующей реакции .Плюс недопуск Арменией наблюдателей от ОДКБ на границу и появление там миссии ЕС. Это- очень просто и очень примитивно, но это так.

-Бывший начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в сентябре 2022 года заявил, что о военной поддержке Армении даже «речи не идет»!!!!! Обращение Армении к России на основании «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения» также осталось без ответа, Россия не выполнила свои обязательства и по двустороннему соглашению. Почему всех так раздражает, когда армянская сторона поднимает эти, вполне правомерные вопросы?

ОТВЕТ: Это-результат бестолкового ведения переговоров Арменией практически со всеми, включая Россию и ОДКБ. Ереван пытается подставлять своих союзников, выставить их как противодействие Азербайджану, а в нужный момент избегает или исключает проведение с ними необходимых грамотных консультаций. Такая грубая политика и раздражает многих в Москве.Но раз Ереван решил сам пройти «все круги ада», не будем ему мешать.

-В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года Россия обязалась обеспечить безопасность армянского населения Арцаха и держать под контролем Лачинский коридор. С декабря 2022 года Россия фактически отказалась выполнять обязательства по контролю за Лачинским коридором, а с сентября 2023 года уже отказалась от своих обязательств по обеспечению безопасности армянского населения Арцаха. Если, в такой постановке ситуации отсутствует логика и объективная оценка того, что произошло, прошу акцентировать ваш ответ на обосновании обратного.

ОТВЕТ: Москва не раз обращалась с призывами к Баку и Еревану определить статус российских миротворцев, подписать дополнительный документпо этому вопрос. Вместе Баку и Ереван выступили против. Потом Баку блокировал Ласчинский коридор. Кто виноват? Вопрос, конечно, риторический!

- Азербайджан методично помогает Украине. В своё время ряд российских Telegram-каналов (TG) сообщил о поставках Азербайджаном Украине высокоточных управляемых авиабомб QFAB-250 LG. Тему замяли. Многие источники утверждают, что кроме бомб, Баку поставляет украинской армии и горюче-смазочный материалы, и минометы 20N5 собственного производства. Как отмечает издание «Avia.Pro», 3 азербайджанских истребителя МиГ-29 оказались на вооружении ВВС Украины. На днях стало известно, что Азербайджан передал роботизированную машину разминирования Revival P Украине. Все молчат, МИД России молчит, пропагандисты молчат.

ОТВЕТ: В этой информации много фейков. На официальном уровне есть только помощь Азербайджана Украине гуманитарного свойства. Но и Ереван решил не отставать от этого, организуя контакты с Киевом. Себе вредит, и Украине не помогает по-настоящему. Вот и все.

-«Присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе востребовано, и в дальнейшем оно также будет необходимо»- об этом заявил заместитель министра иностранных дел России, курирующий отношения со странами СНГ, Михаил Галузин. Какой смысл нахождения РМК, если в Арцахе не осталось ни одного армянина? За кем они будут наблюдать? Я не сторонник Пашиняна, но когда он заявляет о неэффективности российских миротворцев, какими аргументами этому можно возразить?

ОТВЕТ: Мой прогноз: Азербайджан не будет ставить вопрос о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха до истечения сроков мандата. Русские Баку пока нужны.Потому, что проблема Нагорного Карабаха еще не закрыта. Но може тслучиться так, что она будет решаться без участия Армении.Глава правительства Армении Никол Пашинян лишился права говорить на эту тему после Праги.

-Алиев заявляет, цитирую « что вооружение Армении, которым так гордится и о чем публично заявляет Франция, не поможет Армении, если она решит начать новую войну. Результат будет тот же, и никто им не поможет». Естественно, недовольны поставками французских вооружений в Армению и в России. Понятно, что в условиях СВО Россия не помогает Армении оружием, Иран не помогает. Ранее в провластном армянском Telegram-канале «Баграмян-26» появилась информация о том, что Армения обратилась к России, чтобы вернуть примерно $400 млн, уплаченных Москве за оружие, поставки которого так и не начались. По вашему, почему?

ОТВЕТ: Армения хочет вновь воевать? Пускай воюет. Это ее право. Мы воевать не желаем.

-И, в конце концов! Бог с ним, с Пашиняном. Был же по дружески к России настроенный народ Армении. Было же русофильское население Арцаха? Перед нашим взором есть настоящий пример союзника и боевого братства: Турция для Азербайджана. Все же понимают, если не вмешательство Турции, не видеть азербайджанцам своих «побед», как своих ушей. Кому врём?

ОТВЕТ: Но Пашинян решил судьбу армян Карабаха. Сейчас он решает судьбу Армении. Раз его терпят, значит это устраивает армян. Они имеют все права на свой политический и исторический выбор.

Вел беседу

Cаркис САРКИСЯН

Դիտվել է՝ 389

Մեկնաբանություններ