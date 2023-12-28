Взгляд на историю Армении под новым углом и неопровержимые факты

«Непростительно было бы умолчать о таком государстве, пределы коего после Парфии были пространнее всех царств. Ибо Армения простиралась от Каппадокии до Каспийского моря»

Марк Юниан Юстин римский историк ||-||| в

Документы, касающиеся Армении и хранившиеся в архиве ООН, проливают свет на исторические события: от взаимоотношений Республики Армении с Лигой Наций, поддержки мандата Армении 24 мая 1920 года президентом США Вудро Вильсоном до Декларации независимости от 28 мая 1919 года на французском языке.

В Москве в творческом пространстве Jamanc 23 декабря 2023 года прошлапрезентациясобрания обнаруженных документов Республики Армения 1919-1920 годов, ранее хранящихся в архиве ООН. Впервые книга была опубликована и представлена публике в Берлине под руководством сенатора Арама Мкрчяна, который и стал

инициатором получения исторических архивных документов. Далее книга была представлена в Ереване в институте истории национальной академии наук под руководством академика и директора института Ашота Мелконяна.

Книга состоит из 320 страниц, документы представлены в виде фотокопий с соответствующей информацией и периодизацией. Первая часть сборника включает в себя статьи академиков АН PA Ю.Суваряна, Л.Агаловяна, А.Манасяна, профессора В.Меликяна, кандидата исторических наук А.Хачикяна, старшего научного сотрудника С.Саргсяна. Предисловие написано академиком А.Мелконяном. Вторая, третья и четвертая части содержат копии документов, в том числе Акт признания Лигой наций Республики Армения. Так, согласно последнему территория Армении может составлять 214 000 квадратных километров.

Лига Наций множество раз затрагивала Армянский вопрос в связи с обсуждением заявления Республики Армения о вступлении в организацию, а также об установлении по отношению к Армении мандата. Заявление о вступлении в Лигу наций Республика



Армения подала в мае 1920 года. Руководствуясь этим, она предполагала, что мировое сообщество будет обязано защитить Армению (в качестве члена Лиги) от вторжений Турции. После нескольких месяцев обсуждения

заявление было отклонено: представители Великобритании, Франции и Италии пришли к выводу, что «в настоящее время подобный шаг нежелателен», так как Севрский договор, согласно которому Армения провозглашалась независимым государством, еще не был удостоверен. Вопрос о передаче армянского

мандата США в Лиге наций был поставлен сразу после окончания первой мировой войны. Данная идея исходила, в первую очередь, от союзных государств. Однако, под этим мандатом подразумевалось не забота, а контроль. Параллельно с обсуждением этих и других вопросов армянская сторона требовала, чтобы Армении была предоставлена экономическая и военная помощь, что сделало бы возможным окончательное освобождение Армении и утверждение ее как независимого государства. 24 мая 1920 президент США Вудро Вильсон обратился к конгрессу США с предложением принять мандат Армении.

1 июня сенат США 233 голосами против 62, отклонил предложение президента Вудро Вильсона принять мандат Армении. Тем не менее, сам факт обсуждения данного вопроса означал, что Соединённые Штаты Америки де факто признали право и титул государства Армения на армянские территории и тем самым нивелировали притязания

Османской империи на эти территории. Это и есть основное общественно-правовое содержание, смысл и значимость обсуждения мандата Армении в сенате США.

Сборник опубликован на армянском языке, однако на данный момент в разработке находится и идея переводов на другие языке для распространения

неопровержимых фактов, до сегодняшних дней, хранящихся в архиве ООН и скрывающих истину. В будущем появится и электронная версия книги для дистанционного ознакомления из любой точки мира.

Кизирбозунц Л.Г.



