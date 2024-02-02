Скажем прямо, вопрос о границах – из разряда нерешаемых

Собеседник irates.am- эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности ГРИГОРИЙ ТРОФИМЧУК

- Ереван ранее выдвинул тезис, что на переговорах с Баку должны быть воспроизведены административные границы между бывшими Армянской ССР и Азербайджанской ССР в качестве государственной границы между двумя нынешними закавказскими республиками, и эта работа должна быть основана на Алма-Атинской декларации 1991 года. Азербайджанское руководство в свою очередь дало понять, что не собирается ограничивать себя территориальными пределами бывшей Азербайджанской ССР (86,6 тыс. кв. км) при работе над делимитацией границы. Когда ожидать нового обострения? Или войны?

- Скажем прямо, вопрос о границах – из разряда нерешаемых. Нерешаемых без очередного этапа вооружённой эскалации или, если говорить проще, войны. Но только теперь уже это будут не Карабахские войны, а собственно армяно-азербайджанские. Ну, или азербайджано-армянские, как угодно. Границы не могут быть определены в силу того, что Азербайджан имеет ряд вопросов к армянской стороне «по географии». Кроме того, Баку уже понял, что относительно лёгким нажимом можно добиться нужного результата. Сами же по себе карты не могут иметь никакой сакральности, политического авторитета и неприкосновенности, что обеспечит согласие обеих противостоящих сторон. Опираться на советские карты также нет никакой реальной возможности, так как и самого СССР- то давно уже нет, от мёртв, тем более мертвы его внутренние административные линии. Отсюда, и у Баку, и у Еревана разные взгляды на будущие пограничные столбы, тем более что под сомнение, с точки зрения Баку, попадает ряд относительно мелких, но стратегически ключевых населённых пунктов. Сказано, дано понять прямо, что если Ереван будет затягивать решение данного вопроса, то в таком случае может встать вопрос и о самом «Иреване». Армения пока что ничего этим планам противопоставить не может, особенно после исхода с оставленных азербайджанских земель. Однако это не говорит о том, что армяне сдались и сжались. Ответ обязательно последует, так как армяно-азербайджанское противостояние всегда находится в балансе, в зыбкой фазе: то одни доминируют, то другие. Это понимают и в Баку, поэтому спешат закончить начатое. Время не ждёт. Да, надо сказать, что Никол Пашинян допустил большую ошибку, фактически подписав в Испании, в отсутствие Ильхама Алиева, свою версию пограничной линии. Это стало естественным поводом для дальнейших слов и действий той стороны, которой там не было. Граница, вообще – это живая вещь. Новые, старые и древние карты, на которые опираются историки и эксперты, в силу собственного видения проблемы, не играют никакой роли. Поэтому прямо отвечу на поставленный вами вопрос: ждать. По времени – теперь уже когда угодно. Как говорил советский поэт Вознесенский, «всё кончено, всё начато»…

-Выступая на научной сессии в Тегеранском университете на тему «Армяно-азербайджанский конфликт», старший эксперт по международному праву Свободного исламского университета Ирана Ахмад Каземи, касаясь этнической чистки Арцаха и ликвидации Лачинского коридора констатировал, что трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года уже не действует, и нет, не только политических и правовых оснований для постановки вопроса о фальшивом «Зангезурском коридоре». Армения больше не имеет каких-либо юридических обязательств для разблокирования обычных коммуникационных путей. Вы согласны с таким мнением?

- Можно долго не говорить о Зангезурском или каких-то других коридорах рядом, на той же армянской земле, так как такого рода коммуникации подразумеваются в тексте трёхстороннего соглашения от ноября 2020 года. Москва, со своей стороны, эти пункты не сняла, никак не опровергла и даже более того, делает вид, что всё идёт по задуманному. Отсюда, у Баку сохраняется легитимный карт-бланш на свои действия и требования. Иран в документе 2020 года участия не принимал, поэтому может его лишь комментировать, впрочем, как и все остальные, посторонние эксперты. Но дело даже не в этом, а в том, что и сам премьер-министр Пашинян в последнее время, на разного рода мероприятиях, неоднократно говорил о своём видении развития коммуникаций, транспортной инфраструктуры в духе того же документа 2020 года. Он этот документ никак не дезавуировал, поэтому ссылаться на иранских аналитиков смысла нет никакого. Иран занят другими делами, на Ближнем Востоке, которые неизвестно чем закончатся. Поэтому ему будет сложно оперировать, в случае эскалации армяно-азербайджанского конфликта, не только на огромном юге, но ещё и на севере. Тегерану также придётся учесть и другую, косвенную сторону данной проблемы, которая будет касаться собственно ирано-российских отношений; России никак не нужна очередная серия дестабилизации на Южном Кавказе. И наконец, если Армения считает, что тот трёхсторонний ноябрьский документ мёртв, то пусть так прямо об этом и заявит. Только проблема в том, что это напряжёт уже саму Москву, а азербайджанская сторона сочтёт такой шаг прямым поводом для реализации своих новых планов.

-Армянскую сторону в очередном предполагаемом конфликте с Азербайджаном в той или иной степени поддержат и Евросоюз, и Иран. Для Тегерана сложившаяся ситуация выглядит особенно пугающе, именно поэтому в его официальных заявлениях делается акцент на недопустимости передела границ между странами. Вполне очевидно, что катастрофическое ослабление Армении и усиление турецко-азербайджанского альянса, претендующего на «транспортный коридор» у границы с Ираном, не может не тревожить Тегеран. Не понятна позиция России. Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года можно считать денонсированным?

- Евросоюз окажет поддержку на словах, это уже ясно. И втянется в решение вопроса – в свою пользу, естественно – только в том случае, когда новая война на Южном Кавказе загорится достаточно надёжно. Поэтому главную роль здесь играет именно формат такого рода поддержки. Возможно, следующий президент Франции будет более резким, но пока что стиль её действий уже ясен, изучен. По Ирану я уже сказал, и вы правильно отметили в своём вопросе, что для него это выглядит «пугающе». Есть ещё какой-то интерес Индии, но это уже совсем дальний план предполагаемой картины. Иран практически промолчал, когда трёхстороннее соглашение, рассчитанное на период 2020-2025 гг. было реализовано, если так можно выразиться, со значительным опережением графика. Иранские военные манёвры на границе с Азербайджаном не оказали на Баку никакого особого впечатления. То же самое касается и более ранних проблем, когда иранские грузовики были вынуждены ездить по другой дороге, доставляя грузы своим армянским партнёрам. Такое поведение было учтено в Баку достаточно точно и, как показали дальнейшие события, адекватно. Позиция РФ при этом вполне понятна. Она 1) не желает здесь никакого нового обострения в принципе; 2) не желает рихтовать никакие ранее принятые документы; 3) делает вид, что с Карабахом всё шло в приемлемых рамках. России, как вам известно, и кроме этого есть чем заняться, мягко говоря. И есть ещё очень важный момент, о чём надо сказать прямо, пусть даже в армянском СМИ. Вопреки политике стран т.н. коллективного Запада, Ильхам Алиев достаточно грамотно ведёт свою линию, оставаясь приверженцем самостоятельной политики, а также выстраивая союзнические отношения с РФ, на фоне армяно-российских трений. Что бы ни говорили в Армении об отношениях Баку с Анкарой, но данный факт обусловлен заинтересованностью президента Азербайджана в построении всё-таки экономически независимого государства, и эта нацеленность важна для оценки всего происходящего в регионе. Надеяться, например, на азербайджанскую оппозицию, которая стремится скомпрометировать текущую кампанию по выборам президента, означает ввести регион в ещё более непредсказуемый «штопор». Не стоит думать, что у Азербайджана всё так легко и просто, однако его поведение, принцип многостороннего сотрудничества в существующих геополитических реалиях говорит о том, что он балансирует на грани почти невозможного. Что касается стратегического и военно-политического партнёрства с Ереваном, то Москва так же предпочитает оставить всё как есть, не подвергая сомнению ни одно из армяно-российских соглашений по этому поводу. Никол Пашинян, как известно, пошёл в конце прошлого года на лёгкий такой демарш, не прибыв на заседание ОДКБ. Однако такое поведение у него не вошло в норму, и потом он всё-таки приехал на другие аналогичные мероприятия. Поэтому у Москвы пока нет особых оснований для беспокойства по поводу Армении. Хотя в целом, надо сказать, ситуация внутри этих отношений накаляется, и она уже не вернётся в прежнее русло. Всё зависит от степени решительности самого Пашиняна.

-К сожалению, российская политика, традиционно недооценивающая необходимость бороться за «умы и души» народов постсоветских стран, сейчас чересчур сконцентрирована на Украине. Российские власти считают, что определённые уступки тандему Баку-Анкара и угрозы своим позициям в регионе можно будет отыграть после успешного завершения спецоперации. Вы не считаете, что нормализация отношений Армении с Азербайджаном и Турцией исключительно за счёт интересов армянской стороны угрожает Москве не только потерей своей «новой базы» в регионе в лице миротворцев в «этнически чистом» Арцахе, но и дальнейшего пребывания в Армении 102-й российской военной базы и пограничников.

- Угрожает. Сегодня вообще имеется слишком много угроз. Но сделать ничего нельзя, всё идёт в том русле, которое образовалось, в результате событий последних лет. Внутри самой РФ были разные экспертные мнения по поводу того, как действовать на украинском направлении. Всё можно было изменить, скорректировать ещё на ранних этапах, тем более на таких ключевых как 2005, 2008 и 2013 годы. Но это уже отдельная тема, так как что есть, тол есть. Эти события непосредственным образом отражаются на Южном Кавказе и других важнейших регионах, в том числе на отношениях с Арменией. Азербайджан также учитывал ход событий последних лет, и, надо сказать, воспользовался промежуточными результатами. В этом нет ничего плохого или хорошего, это один сплошной реализм, который только один и работает в большой политике. С Турцией – вопрос ещё более сложный. На каком-то этапе она была готова находить свой интерес, на фоне противостояния России с Западом, но в конечном итоге не следует обольщаться: это страна НАТО, и будет действовать соответственно. Поэтому речь не идёт о возможной потере, как вы отметили, какой-то базы, так как проблема намного больше и страшнее. Но есть чиновники, которые, как известно, всегда умнее. Вот пусть теперь они и думают, куда оно всё пришло. Не стоит также недооценивать коллективный Запад, который просто ждёт нужного момента, чтобы слегка деформировать и Кавказ, при относительно небольшом бюджете. В России, судя по всему, Запад уже «победили», судя по информационному потоку, так что в случае чего армяне могут задать вопрос именно этим аналитикам. Но пока что в этом отношении армяне ведут себя достаточно скромно.

Вел беседу Саркис САРКИСЯН

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