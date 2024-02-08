Версия об участии армян в Куликовской битве

Об участии армян в составе Московских войск на поле Куликовом, свидетельствует имя командира разведчиков («сторожей») московской армии: «...После присоединения литовских и казачьих войск были посланы наряды новых «сторожей» под начальством Семена Мелика.

«...Семён Мелик все время находился в соприкосновении с войсками Мамая...» ( А. А. Гордеев, Золотая Орда и зарождение казачества, Москва, изд. «Страстный бульвар», 1992 г., гл . «Мамай- Хан Золотой Орды и его время правления», стр 97-98).

Имя «Семён» было распространено у всех христианских народов. У армян под видом «Симон» имя распространяется уже с IV века, после принятия христианства в Армении .

Ещё во время иранского владения в Армении меликами назывались местные мелкие феодалы. В XIV-XVIII веках в Иране и Восточной Армении «меликами назывались ещё старейшины больших поселков и городских кварталов, которые несли ответственность за собрание налоговой , за безопасность жителей и порядков».

(Тигран Аветисян, Армянский фамильный словарь, стр.231, Ереван, 2002г.)

Но иранцы и ираноязычные народности были мусульманами и имя «Семён» они не использовали. Однозначно, что Семён Мелик был христианином. Быть христианином и к тому же «меликом» - тогда возможно было только у армян. В XVIII веке руководители войск воюющие против турецких и иранских завоевателей, карабахские и сюникские князья и феодалы тоже назывались «меликами». В их письме к Петру Великому многие из них подписывались как «мелики». Другой пример из моей родной Лорийской области - известный род Лорис - Меликовых (в переводе значит Лорийские князья). Некоторые из них похоронены в Ахталийском монастыре. Лорис - Меликовы в Российской империи достигли высочайших должностей. А генерал адъютант Микаэл Лорис Меликов (1825- 1888) стал даже министром жандармерии (внутренних дел).

Есть информация, что один из первых образцов конституции Российской Империи, написал боевой генерал, князь Микаэл Лорис - Меликов – министр жандармерии.

Из цитаты Гордеевской книги видно, что Семён Мелик прибыл со своим полком на поле Куликово с литовскими и казачьими войсками. Наверняка – полк: потому что охрана такой большой армии и по совместительству разведочная работа непосильна для отряда. Внимательный читатель может догадаться, что «новые сторожи» однозначно более опытные вояки, знающие азиатские языки и обычаи, военные традиции.

Дело в том, что ещё в 1254-ом году в Каракоруме между Великим ханом Мангу и царем Хетумом Киликейского армянского царства был подписан договор, по которому монголы и киликийские армяне должны поддерживать друг друга против Египетского мамлюкского султаната. Поэтому Хан Мангу во всех монгольских владениях освобождал от налогов армянские церкви, ещё киликийские купцы получили право свободно торговать в этих владениях. И их, естественно, сопровождали армянские военные отряды, которые в это время имели большой авторитет. Они не только у разных иноземных царей, «но и держали Шелковый путь».

А как будучи армянином Семён Мелик со своим армянским полком мог прибить с литовско-казачьими войсками на поле Куликово тоже объясняется. В начале XIII века на территории Украины армянские поселенцы распространялись по двум путям. Первый - из Приволжья через Крым. В начале XIV века в Крыму собралось столько армян, что они смогли защищаться от набегов Джанибек хана в 1344-45 годах. Потом армяне в 1363 - ом году вокруг столицы Кафы стали строить более обширные башни, заборы (Ф. Конубер , Каталог армянских рукописей , стр. 248).

Со временем восточный Крым даже назвали Морской Арменией. Папа Евгегиос IV в своем кондаке 1432 - ого года Крым назвал Большой Арменией.

Были связи между Крымским и украинскими сородичами, о которых свидетельствуют факты: в 1241- ом году во время монгольских набегов на Польшу 40000 армянская армия из города Кафы поспешила в Каменец, чтобы защитить местных армян. (И. П. Крипякнвич, «К вопросам о начале армянской колонии во Львове», «дгР» 1936г., Номер 3, стр 163).

Второй путь- через Средиземное море- Тракия- Валахия- Польша. Как сообщает польский историк Иван Алмплек , этих армян как военных союзников в Галицию пригласил русский князь Даниил Романович, отец князья Левона - основателя г. Львов. На груди этих армян были кресты. Местные их называли «кшижаки», что с польского - означает крестоносцы. Они выделялись храбростью и умением.

Во Львове в 1303 году была построена уже каменная армянская церковь. А по преданию ещё с 1183 года в городе работала деревянная армянская церковь.

Большие армянские колонии находились в Каменце, в Язловце, в Луцке, у реки Смодрич известны два населенных пункта как «Вирмены» и «Вирменк» ( В. В. Гробовецкий, Армянские поселения на западных украинских землях, «Исторические связи " стр . 94 ) .

В те времена так много было армян и настолько сильны были колонии на украинских и польских землях, что Эчмиадзинский католикос и католикос Сиса (Киликейские армянское царство) отправляли им подарки. В Матенадаране находится рукопись 1301-ого года, которая в 1379-ом году была отправлена армянскому епископу Григорию от польских и русских приходов с надписью: «Наш подарок армянам русских и польских миров».

Эти, и другие неизвестные нам армянские колонии были самодостаточными, имели автономные права назначить судей, выдвигать городские власти, держать боевые отряды.

В 1380-ом году, когда некоторая часть Украины и России находились под господством Литовских Князей: «В XIV веке во время Князей Гедимина и Ольгерда литовское Великое Княжество распространяло свое владение всех белорусских и некоторых украинских и русских областях, где сохранялись самобытность и права местных феодалов» (Арм. Сов. Энциклопедия., т. 4, стр.628).

Так что естественно, что армянский полк во главе Семена Мелика добрался до поля Куликова с литовскими и казачьими войсками.

И это очень естественно, потому что в историоведении давно доказано , что спустя всего 30 лет , в Грюнвальдском сражении участвовали два армянских полка.

Адольф Новачинский и Садок Баронч подчёркивают , что армяне организованно участвовали под Грюнвальдом и Варной : " В Грюнвальдских и Варнских сражениях участвовали отцы Александровичей, Огюстиновичей, Абгаровичей, Акобосовичей, Апакановичей , из них вышли такие известные поляки - как Малаковский, Месасович, Баруч,

Парамович, Пернастович, Кахович, Морозиановский , Григорович, Теодорович и т.г." ( Жак д ' Морган " История армянского народа " , стр 370 ).

Ведь военные навыки, традиции, умения и дисциплина не упали с неба, они существовали и развивались. Наоборот: с годами эти колонии уменьшились, ассимилировались, растеряли свое значение и права. В конце XVIII - в начале XIX веков о былых славных колониях напоминали только церковные сооружения, название городов и сел корни армянских фамилией (как у великого художника Айвазовского).

Так что очень вероятно, что в Восточной Европе армянская военная сила во время Куликовской битвы была более организованно и мощно представлена, чем во время Грюнвальдской битвы.

Польский историк А. Новачинский так написал :

" ...город Львов со своим блеском с большим учётом обязан армянских поселенцам , Каменец - Подольск - царица наших старых крепостей , авторитетной стала благодаря местным армянам .в Буковине и во всей Галиции армянский фактор играл большую роль в социальной и в городской жизни, в строительном искусстве и т.д." ( Жак д' Морган, История армянского народа , Бостон , 1947 г., стр . 369-370).

Очень жаль, что в современном российском историоведении почти не изучена роль и значимость ранних средневековых армянских колоний на территории России, армяно- казаческие связи...

Ждём и надеемся!

Ашот МИРЗОЯН

Դիտվել է՝ 37

Մեկնաբանություններ