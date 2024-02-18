Ի տարբերություն մեր եղկելիների, Թուրքմենստանում քաջ գիտակցում են, թե որոնք են մեր ազգային սիմվոլները

Այս օրերին, երբ ադրբեջանը բոլոր ուղղություններով փորձում է նսմացնել ու ոչնչացնել ամենայն հայկականը, և Հայստանի ազգադավ ու ստրկամիտ ղեկավարությունը ջանք ու եռանդ չի խնայում մեր միջից արմատախիլ անելու հերոսականը, նաիրյան ոգին ու մեր ազգային խորհրդանիշները, Թութքմենստանի կառավարության պաշտոնաթերթ «Turkmenistan»-ը տպագրել է իմ հարցազրույցը Մահթումկուլի Ֆրագիի վերաբերյալ։

ՈՒշագրավը նաև այն է, որ թերթում հարցազրույցի հետ զետեղվել է Արարատ լեռան և Խոր վիրապի լուսանկարը։

Փաստորեն, ի տարբերություն մեր եղկելիների, Թուրքմենստանում քաջ գիտակցում են, թե որոնք են մեր ազգային սիմվոլները։

Վարուժան ԽԱՍՏՈՒՐ

Հ.Գ.

Ստորև ներկայացնում եմ հարցազրույցը ռուսերեն թարգմանությամբ.

В 2014 годы в Армении в третий раз был издан сборник переводов великого поэта-классика Махтумкули Фраги, где наряду с другими переводами нашли место также переводы поэта-переводчика Варужана Хастура. Данный сборник произведений Махтумкули отличается от предыдущих тем, что он включает в себя не только новые редакции творений поэта, но и тем, что новые переводы Варужана Хастура были осуществлены напрямую с туркменского языка, что позволяло переводчику более точно передать мысли, идеи и вдохновенный порыв Фраги.

Представляем интервью с поэтом-переводчиком Варужаном Хастуром.

- Что послужило вдохновением для Вас переводить Махтумкули?

- Для меня всегда было большим воодушевлением приобщение с выдающимися поэтами и писателями всемирной литературы и особенно переводить их. А в частности меня больше восхищала восточная литература. В 1993 году я перевел рубаи Омара Хайама, которые были восприняты армянским читателем очень тепло, а специалисты пера дали очень высокую оценку.

В особенности мне всегда привлекало средне-азиатское направление восточной литературы. У меня всегда возникало желание переводить произведения именно этих писателей. Махтумкули Фраги является одним из великих писателей всемирной литературы. У меня было сильное желание представить армянскому читателю те произведения Махтумкули, армянские переводы которых не были произведены пока. Поводом послужили торжества, приуроченные 290-летию со дня рождения великого поэта и я начал свои переводы.

- Вам это удалось, переводы действительно очень близки к оригиналу и армянский читатель как будто вникает во внутренний мир Махтумкули и черпает его мысли. А не трудно было выразить это все на армянском языке?

- Знаете, для меня было очень легко воспринимать Махтумкули, так как один из величайших армянских поэтов Саят Нова, который был почти ровесником Махтумкули и в его произведениях были те же идеи и идеологии. Их сердца бились за все человечество, так как великие люди выходят за узкие рамки, великие люди говорят об общечеловеческих ценностях.

Стилометрия, художественная речь, которые использует Саят Нова очень похоже на перо Махтумкули, и для меня такое впечатление, как будто Саят Нова взял меня за руку и провел по поэтическому миру Махтумкули, где билось сердце Туркменистана, везде пахло туркменскими розами, а туркменское солнце излучало золотистыми лучами и грело душу, а слова стихотворений излучали и как колокол звенели у меня в ушах.

Во время переводческих работ, я старался сохранить те стилометрические системы, которые используются также в армянском языке и слышимы нашему слуху. Я сохранил такие слова, которые воспринимаются нашими двумя народами, как гозал, супра, халал, харам, старался сохранить ассонансы, диссонансы, и думаю, что мне это тоже удалось, и другие стилометрические выражения.

После переводческих работ я вновь убедился, что величие наших поэтов в том, что они действительно говорят о вечных понятиях, и их рамки – это общечеловеческие ценности и бесконечность.

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