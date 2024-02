Հայտարարություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մարտահրավերներով լի այնպիսի տարածաշրջանում, ինչպիսին Հարավային Կովկասն է, անվտանգային ճկուն համակարգ չունեցող երկիրը դատապարտված է ծայրահեղ աղքատության, հետամնացության, եւ ի վերջո՝ պետականության կորստի։



Այսօրվա հայատյաց բանակցողի պատճառով մեր Հանրապետությունը հայտնվել է ռիսկային ամենածայրահեղ գոտում։ Համաշխարհային աշխարհակարգերի փոխակերպումների այս շրջափուլում, գերհզոր պետություններն անգամ դաշնակւցների եւ գործընկերների ալյանսների ձեւավորման ակտիվ գործընթացի մեջ են, իսկ Հայաստանի իշխանությունը երկիրը պարփակել է անտեսված մենակի դերում եւ զբաղված է բացառապես պատերազմի սպառնալիքների մասին նորություններ տարածելով ու ավանակի համառությամբ՝ «խաղաղութան խաչմերուկ» լեզվավարժանքով։



Հաշվարկված, փոխգործակցային հիմքով եւ քաղաքական բարձրագույն պատասխանատվությամբ Անվտանգային Հայեցակարգն է այսօր մեզ փրկելու այս իրավիճակից։

Այդ հայեցակարգը պետք է հիմնված լինի ռազմավարական եւ դաշնակցային սկզբունքի վրա, հստակ, կետ առ կետ ամրագրելով բոլոր կողմերի պարտավորությունները՝ սպառազինություններից մինչեւ կոլեկտիվ անվտանգության ապահովման գործիքակազմ եւ կողմերի պետական, կրոնական եւ ազգային շահեր։

Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լրջագույն ջանքեր գործադրի Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համատեղ Անվտանգային Դաշնակցային Խորհուրդ ձեւավորելու ուղղությամբ։

Օր առաջ պետք է սկսել բանակցությունները այս ուղղությամբ, ինչը դժբախտաբար անհնար է։ Դրսից եւ ներսից շրջափակված ենք թշնամիներով եւ հայատյացներով։ Շրջափակման այս շղթան ճեղքելով է միայն հնարավոր իրականացնել վերոնշյալ քայլերը եւ այն ծրագիրը, որն այլընտրանք է այս ֆեյք խաղաղությանը։

Այդ ծրագիրն արդեն պատրաստ է եւ ես շուտով կներկայացնեմ հանրությանը։



Գեւորգ Գեւորգյան

«Համահայկական ճակատ» շարժման համահիմնադիր

«Հայ ազգային ճակատ» կազմակերպության նախագահ

Երեւան, 19-ը փետրվարի, 2024թ.





ЗАЯВЛЕНИЕ



В таком полном вызовов регионе, как Южный Кавказ, страна, не имеющая гибкой системы безопасности, обречена на нищету, отсталость и, наконец, на потерю государственности.

Из-за нынешнего арменофобского переговорщика наша Республика оказалась в зоне крайнего риска. В этой фазе трансформации глобального мироустройства даже сверхмощные державы находятся в активном процессе формирования альянсов с союзниками и партнерами, а/тогда как власти Армении втягивают страну в роль «покинутой и одинокой» и заняты исключительно распространением новостей об угрозе войны и с ослиным упрямством талдычат/твердят о «Перекрестке мира».

В данной ситуации нас может спасти Доктрина безопасности, построенная на основе твердого расчета, взаимодействия и высочайшей политической ответственности.

Эта доктрина должна быть основана на стратегических и союзнических принципах, и четко, по пунктам закреплять обязательства всех сторон от вооружения до инструментария по обеспечению коллективной безопасности и государственных, религиозных и национальных интересов сторон.

Республика Армения должна приложить серьезнейшие усилия для формирования Союзнического Совета безопасности с Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Переговоры в этом направлении нужно начать как можно скорее, что, к сожалению, невозможно. Мы окружены врагами и арменофобами и изнутри, и снаружи. Только прорвав это окружение/ блокаду возможно осуществить вышеуказанные шаги и планы, альтернативные этому фейковому миру.

Эта программа уже готова и будет скоро представлена общественности.

Геворг Геворгян

Соучредитель «Общеармянского фронта»

Председатель организации «Армянский национальный фронт»

Ереван, 19 февраля, 2024 г.





STATEMENT



In a region as full of challenges as the South Caucasus, a country with no flexible security system is doomed to poverty, backwardness and, finally, loss of statehood.

Because of the current Armenophobic negotiator, our Republic is exposed to an extreme risk. In this phase of the global world order transformation when even the super states are in the active process of forming alliances with allies and partners, the Armenian authorities have pulled the country into the role of “abandoned and lonely” and are occupied exclusively with spreading news about the threat of war and harping with asinine stubbornness on “The Crossroad of Peace."

In this situation, a Security Doctrine based on accurate calculation, interaction and the highest political responsibility would save us.

To ensure collective security and the state, religious and national interests of the parties this doctrine must be based on strategic and allied principles, and clearly, clause by clause, define the liabilities of all parties beginning with weapons and ending with the instruments.

The Republic of Armenia should make most serious efforts to form an Allied Security Council with the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran.

Negotiations in this direction need to begin as soon as possible, which is unfortunately impossible. We are surrounded by enemies and Armenophobes both inside and outside. Implementation of the above steps and plans that are alternative to the fake peace is possible only by breaking through this blockade.

The program is already ready and will be presented to the public soon.



Gevorg Gevorgyan

Co-founder of the “All Armenian Front”

Chairman of “Armenian National Front” NGO

Yerevan. Feb. 19, 2024

Դիտվել է՝ 67

Մեկնաբանություններ