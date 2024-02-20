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Նորություններ » Հայաստանում հայտնաբերվել է 50 մլն տարեկան ծովային ոզնի /В Армении нашли 50 млн летнего морского ежа

Հայաստանում հայտնաբերվել է 50 մլն տարեկան ծովային ոզնի /В Армении нашли 50 млн летнего морского ежа

Հայաստանում հայտնաբերվել է 50 մլն տարեկան ծովային ոզնի /В Армении нашли 50 млн летнего морского ежа
20.02.2024 | 12:28

Հայաստանում գտնվել է ծովային ոզնու լավ պահպանված բրածո, որը կարող է լինել մոտավորապես 50 մլն տարեկան։ Բրածոն դեռ պետք է անցնի համապատասխան հետազոտման փուլ, որի ընթացքում կպարզեն դրա տեսակն ու ավելի ճշգրիտ տարիքը։ Այս բրածոյի մասին այս անգամ զրուցել ենք Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր,

Բուսաբանության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Իվան Գաբրիելյանի հետ։

Մանրամասները տեսանյութում։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

В Армении обнаружено ископаемое морского ежа, возраст которого датируется эоценовым периодом (примерно 50 млн лет). Находке предстоит пройти процесс детального исследования для более точного определения его вида и возраста. По первичным данным ученых уникальность ископаемого в месте его обнаружения, возрасте и целостности, то есть степени сохранности. Более подробно об этом мы попросили прокомментировать доктора биологических наук, члена Армянского и Русского ботанических обществ и Международного палеоботанического общества Ивана Габриеляна. По его мнению, находка может статься интересным не только для Армении, но и мировой науки в целом, по изучению ископаемых морских ежей второй геологической эпохи палеогенового периода, то есть эпохи Эоцена.

Над репортажем работали:

Наринэ КИРАКОСЯН

Мари Акопян

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