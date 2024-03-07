Художник, боготворящий человеческий дух

В сквере напротив Театра оперы в Ереване стоял и рисовал молодой человек. Ему было четырнадцать лет. Вдруг он услышал: кто-то дышит за его спиной.

Мальчик не любил, когда смотрели, как он работает. Обернулся - позади стоял старик.

Так ему тогда показалось. Старик сказал:

"Вот адрес, приди и принеси все свои работы". Он принес. Хозяин дома, перебрав их, воскликнул: "Леонардо жив!" Мальчик удивился. Он думал, что рисует, как Репин. Оказалось, выше. Так произошла встреча Рудольфа Хачатряна с Ервандом Кочаром, знаменитым армянским художником, основателем принципа "живописи в пространстве".

Они стали друзьями: пожилой человек за пятьдесят и подросток-недоучка.

Хачатряну не исполнилось и двадцати, когда Кочар однажды сказал:

"Ты можешь умирать. Если ты умрешь сейчас, останешься в истории армянского искусства". Хачатрян остался жить.

И каждое десятилетие в нем как будто рождался новый художник. Так всякий раз начинался новый период.

Рудольф Хачатрян писал портреты. Восхитительные.

Он был одним из самых богатых портретистов.

От заказов не было отбоя.

И вот он бросил наработанную манеру, принесшую ему славу и деньги, и ушел совсем в другой художественный мир.

Свет и тень. Черное и белое.

Это то, из чего медленно призрастал новый «постлеонардовский» Рудольф Хачатрян.

Сперва это были так называемые "открытые формы" - след влияния Кочара.

"Понимаешь, - объяснял он, - вот яблоко. Написать его - это реализм, да? А написать космос? Это что - небо, звезды, луна? Разве это космос? Есть поверхностный реализм - то, что мы видим глазом. И есть духовный реализм, который может передать глубокое человеческое сознание. Мир многомерен. Мы живем в трех измерениях. Но существует еще четвертое - время. Художники всех веков пытались передать время в искусстве. Мне это удалось. Я сделал то, что, может быть, только через сто лет будет понято".

"Для меня настоящий художник тот, кто соединяет в себе весь мир, - сказал он однажды своему дяде. - Поэтому я чувствую себя армянином и китайцем, русским и черным человеком, Ван Гогом и Пикассо. Я Адам, воплощающий в себе все человечество".

(По материалам журнала "Огонек")

4 марта родился армянский художник и уникальный график Рудольф Хачатрян (1937-2007).

Его работы - в музеях и частных собраниях самых известных коллекционеров мира.

Потрясающие портреты и натюрморты.

"Подобно многим молодым художникам нашего времени, Рудольф Хачатрян не устоял перед влиянием модернистских школ.

Он был заворожен кубизмом. Он прошел через сюрреализм. Он был одержим так называемыми «формами в пространстве». Но преодолел их влияние. Силами на это его одарила любовь.

Он встретился со своей будущей женой.

И когда задумал рисовать ее портрет, ему открылось, что ни кубизм, ни сюрреализм, ни формы в пространстве тут были бы ни к чему, и не только ни к чему, но и кощунственны.

Он понял, что должен раствориться в своей модели, своей святыне, которой оказалась эта молодая женщина.

Так Рудольф Хачатрян возвратился к своему началу, но уже в новом качестве.

Теперь, самоучка по существу, он владел рисунком в совершенстве.

Проблемы внешнего и психологического сходства рисунка и модели для него больше не существовало, она была разрешена с поразительной легкостью и свободой.

Линия пела у него под руками.

Он родился вторично, снова возник, как Адам на фреске Сикстинской капеллы.

Рудольф Хачатрян проник в тайну духовности трехмерного мира. Он уже твердо знал, что жизнь Нике в скульптуре продолжилась в живописи Леонардо да Винчи благодаря ее потрясающей одухотворенности и несомненной трехмерности.

Художник, боготворящий человеческий дух, умирает в законченной картине, чтобы воскреснуть в новой, только что начатой. Нужно потерять себя в природе, в модели, чтобы занять новую, высшую ступень в искусстве. Тот, кто потеряет себя, тот найдет себя".



Тарковский А. Монохромная полифония Рудольфа Хачатряна / Литературная Армения, №5, 1983

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