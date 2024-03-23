Մանրամասն որոնում (արխիվ)
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Նորություններ » Ամենուր և ամեն ինչում

Ամենուր և ամեն ինչում

Ամենուր և ամեն ինչում
23.03.2024 | 21:11

Ադրբեջանը և ադրբեջանցիք մի տեսակ արդեն շատ շատ չե՞ն ամեն ինչում ու ամեն թեմայով;

В Кыргызстане задержаны пятеро членов транснациональной ОПГ, которые планировали покушение на руководство страны, сообщили в Госкомитете нацбезопасности республики. В ведомстве отметили, что все пятеро -граждане Азербайджана.

Վիգեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Հ.Գ.

«В ходе организации оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности организованных преступных группировок из числа иностранных граждан и лиц, возможно, находящихся в межгосударственном розыске, в поле зрения органов национальной безопасности КР попали пятеро граждан Азербайджана, являющихся членами транснациональной ОПГ: Алиев В. М., Багхиров С. А., Асгаров М. О., Бехбудов М. С. и Маммадов З. И.», – пояснили в ГКНБ КР.

По данным ведомства, Асгаров М. О. имеет в криминальном мире статус «бродяги». Он прибыл со своими поддельниками на территорию Кыргызстана для организации покушения на руководство страны, для укрепления криминальной среды и распространения «воровской» идеологии в стране. Мотивировано это, как пояснили в ведомстве, проходящей в стране политикой активной борьбы против ОПГ, которая отразилась на всем постсоветском пространстве.

«В связи с чем сотрудниками ГКНБ проведены оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых все вышеуказанные лица были задержаны. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для привлечения их к ответственности, согласно законодательству Кыргызстана», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в сотрудники Комитета национальной безопасности РК при координации прокуратуры по подозрению в вымогательстве задержали двух жителей Акмолинской области.

По материалам следствия они при покровительстве зарубежных «воров в законе» занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей, попытавшись тем самым установить криминальный контроль над субъектами бизнеса курортной зоны «Бурабай».

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