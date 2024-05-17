Резолюция расширенного заседания совета САР

(Принята единогласно. 14 мая 2024 г. Москва. «Президент-Отель»)

Мы, участники расширенного заседания Совета САР: руководители региональных и местных отделений крупнейшей армянской организации мира, представляющие все регионы РФ (от Москвы и Московской области до Краснодарского края, от Кемерово и Ставрополья до Ульяновской, Омской и Новосибирской областей, от Тулы и Ярославля до Камчатки, от Нижнего Новгорода, Брянска и Тамбова до Иваново и Воронежа, от Саратова до Татарстана и Республики Башкортостан и т.д.), главы ряда армянских национально-культурных объединений (Ай Дат, Джавахкская диаспора, «Арарат», «Ассоциация граждан Армении, проживающих в России» и др.), представители духовенства, армянского научно-образовательного, культурного, военного, дипломатического, молодёжного, спортивного сообществ, обсудив ситуацию в Армении и угрозы её существованию в свете проводимой властями РА политики, ведущей:

- к потере суверенитета страны и необратимому ущербу национальной идентичности через отказ от триединства «Армения-Арцах-Диаспора»;

- к целенаправленному ухудшению армяно-российских отношений, в том числе и в оборонной сфере, при отсутствии других действенных механизмов обеспечения безопасности Армении, открывающему дорогу для дальнейшей агрессии со стороны Баку;

- к территориальным потерям и деградации системы безопасности, осложняющим укрепление обороноспособности в будущем;

- к разрушению сложившегося на протяжении веков положительного имиджа Армении и армян вне зависимости от страны их проживания через внедрение разделительных линий в обществе, обесценивание традиционных духовных и светских институтов;

Выражаем поддержку начавшемуся в Армении процессу по очищению страны от унизительной соглашательской политики, проводимой правительством РА, и призываем все армянские общественно-политические институты, всех соотечественников в Армении и других странах мира, к объединению потенциала и усилий любящих нашу страну сил, и оказанию содействия архиепископу Баграту Галстаняну – как лидеру, взявшему на себя трудную и ответственную миссию возглавить общенациональное движение «Тавуш во имя Родины».

Глубоко символично, что очищение древнейшей христианской нации происходит через сплочение вокруг Армянской Апостольской Святой Церкви, во все времена стоящей на службе священного дела сохранения нашей идентичности и в авангарде армянского национально-освободительного движения.

За годы правления Пашиняна были все возможности, чтобы укрепить обороноспособность, использовать открывшиеся экономические возможности, активно работать в международных структурах, а не портить отношения с друзьями и союзниками Армении, с Диаспорой, при отсутствии каких-либо новых друзей или договоров и соглашений с новыми союзниками. Но власть, под прикрытием так называемой «повестки мира», проводила совсем другую линию. И теперь, она бездействует, когда речь идёт о национальных интересах, о защите границ и территорий более тридцати населённых пунктов страны, оккупированных азербайджанскими войсками, при этом проявляет завидную активность в борьбе с собственным народом.

Правительство Пашиняна не думает о своём народе, когда демонстративно проводит антироссийскую линию, хотя прекрасно понимает, насколько благополучие граждан Армении зависит от экономических связей с Россией: энергоносители, зерновые, частные трансферты из России и др.

Пульзуясь тем, что армянский народ – один из самых миролюбивых в мире, власти Армении манипулятивными методами внедряют в сознание людей лжеповестку так называемого «мира с соседями», при этом умалчивая тот факт, что сам Азербайджан придерживается совершенно другой политики. Проведя с демонстративным цинизмом этническую чистку в Арцахе и удерживая до сих пор в бакинском плену наших соотечественников, в их числе и высшее руководство НКР, Алиев сегодня угрожает уже жителям самой Армении изгнанием со своих земель и домов и кичится тем, что в диалоге с Пашиняном право слова принадлежит Баку, которому «по одному требованию возвращает четыре села», добавляя, что «Так будет и дальше». Пашинян в ответ молчит, а свой народ запугивает перспективой новой войны. Он, проиграв войну и капитулировав, не будучи способным сдерживать или отвечать на агрессивную риторику Алиева, своим соглашательством и неумением достойно представлять на переговорах интересы армянского государства и народа, приближает нас не к миру, а к новой войне и новым уступкам.

О мире на Южном Кавказе, к которому стремятся населяющие его народы, можно будет говорить только после того, как к власти в Ереване придут новые, здоровые силы и лидеры. И чем раньше Пашинян подаст в отставку, тем с меньшими потерями наше государство и народ выйдут из этой ситуации, и тем реальнее станет перспектива мира и процветания в стране и регионе.

Мы обращаемся к властям Армении, руководителям и сотрудникам силовых структур с призывом прекратить сейчас и воздержаться впредь от неадекватного применения недопустимо жестких силовых методов обращения с участниками мирных протестов, в том числе журналистов, и их устрашения. Эти люди, и без того униженные и подавленные происходящими в последние годы процессами в Армении и Арцахе, сегодня вынужденно выходят на мирные акции, ставя выше интересы страны и будущность своих детей. Сделайте и вы всё для того, чтобы ваши дети могли бы с гордостью смотреть в глаза своим соотечественникам, а не отводить стыдливо в сторону взор.

Выступаем также с предостережением в адрес разного рода и калибра средств массовой информации о недопустимости введения ими в заблуждение общественности с применением грязных информационных технологий, сбросов, клеветы, оскорблений и других антиобщественных деяний: начиная от различных блогов и ТГ-каналов и кончая интернет-сайтами и другими электронными и печатными СМИ, в том числе и государственными.

Мы убеждены, что только наша сплочённость может остановить губительные для каждого армянина процессы и вернуть нам репутацию нации с высоким интеллектуальным и человеческим потенциалом.

Мы за Правду и Справедливость! Поддерживаем движение «Тавуш во имя Родины»!

Լուսանկարներ

Դիտվել է՝ 422

Մեկնաբանություններ