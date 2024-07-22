Ռուսաստանում օրենքով արգելված է սեռափոխությունը

Կարծես` կռահում եմ, թե ինչու են որոշ եվրատռճիկներ այդպես հուժկու ատում Ռուսաստանը:

Որովհետև Ռուսաստանում օրենքով արգելված է սեռափոխությունը:

Մտածում եմ` չբռնե՞նք ու դրանց «բիրիքով» սեռափոխենք և ազատենք իրենց այդ դարդից:

Արթուր ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Հ.Գ.

Федеральным законом устанавливается запрет на осуществление медицинских вмешательств (включая применение лекарственных препаратов), направленных на изменение пола человека, в том числе формирование у него половых признаков другого пола.

Единственным исключением из этого правила станут медицинские вмешательства, связанные с лечением врождённых физиологических аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, обусловленных нарушением формирования половых органов у детей. Такие вмешательства будут допускаться на основании решений врачебных комиссий медицинских организаций, подведомственных Минздраву России.

По итогам проведения указанных медицинских вмешательств врачебными комиссиями будут выдаваться медицинские заключения о соответствии половых признаков человека признакам определённого пола, необходимые для изменения записей актов гражданского состояния.

Перечень медицинских организаций, порядок выдачи решений и медицинских заключений будут утверждаться Правительством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов будет являться основанием для прекращения брака.

Лица, изменившие пол, исключаются из числа лиц, имеющих право быть усыновителями, они также не могут быть назначены опекунами или попечителями (соответствующие изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации).

Отдельные положения Федерального закона не будут распространяться на лиц, в отношении которых хирургические вмешательства, направленные на изменение половых признаков человека, осуществлены до дня его вступления в силу. Такие вмешательства также должны быть подтверждены выданным врачебной комиссией медицинским заключением.

Федеральным законом вносится изменение в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» (вступает в силу 26 октября 2023 года), предусматривающее, что в случае изменения записи акта гражданского состояния, которое было сделано на основании выданного врачебной комиссией медицинского заключения, паспорт гражданина является недействительным (по истечении 90 дней).

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