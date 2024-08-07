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Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Թեհրանից մեկնել է Բաքու՝ իրազեկում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի թելեգրամյան ալիքը։ «Նա ուղևորվեց Ադրբեջանի մայրաքաղաք, որպեսզի նրանց զգուշացնի ձեռնպահ մնալ միջամտությունից»,- ասված է հաղորդագրության մեջ։               
 
Նորություններ » Иран попросит помощи у России - The Wall Street Journal

Иран попросит помощи у России - The Wall Street Journal

Иран попросит помощи у России - The Wall Street Journal
06.08.2024 | 18:14

Պատերազմից մի հինգ րոպե պակաս ենք, իսկ իր համար վերջապես հեծանիվ հայտնաբերածը գեղերով է ֆռֆռում:

Иран в контексте вероятной масштабной войны против Израиля обратился к РФ за помощью.

Он попросил предоставить современные системы противовоздушной обороны и радары.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иранских чиновников.

Лидер Ирана заявил о решимости углубить отношения с Россией как со своим стратегическим партнером.

Шойгу, который прибыл на встречу, отметил, что Россия "готова к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам".

Վիգեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ

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