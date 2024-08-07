Иран попросит помощи у России - The Wall Street Journal

Պատերազմից մի հինգ րոպե պակաս ենք, իսկ իր համար վերջապես հեծանիվ հայտնաբերածը գեղերով է ֆռֆռում:
Иран в контексте вероятной масштабной войны против Израиля обратился к РФ за помощью.
Он попросил предоставить современные системы противовоздушной обороны и радары.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иранских чиновников.
Лидер Ирана заявил о решимости углубить отношения с Россией как со своим стратегическим партнером.
Шойгу, который прибыл на встречу, отметил, что Россия "готова к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам".
Վիգեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ