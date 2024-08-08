Նրան նույնպես թվում էր, թե «Ապագա Կա»

Шейх Хасина, подавшая в отставку и бежавшая в Индию, не хотела покидать страну и настаивала на подавлении протестов. Силовики пытались убедить ее, что попытка подавления провалилась, а новая приведет к большему кровопролитию.

У премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины, подавшей в отставку и бежавшей в Индию из-за массовых протестов, было меньше часа на то, чтобы покинуть страну, пишет The New York Times со ссылкой на сотрудников службы безопасности, дипломатов и чиновников.

Перед захватом протестующими ее резиденции главы силовых ведомств пытались убедить премьера уехать из страны, она же настаивала на подавлении протестов. Ее сестра Шейх Рехана, которая живет в Лондоне и приехала в гости, попросила оставить их наедине, чтобы попытаться отговорить Хасину. Однако та все еще сопротивлялась.

В итоге начальник штаба армии генерал Вакер-Уз-Заман позвонил ее сыну Саджибу Вазеду, который живет в Вирджинии, чтобы тот повлиял на мать.

Վիգեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ

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