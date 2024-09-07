Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.09.2024
 
Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Էբրահիմ Ազիզին հայտարարել է, որ իսլամական հանրապետությունը «Զանգեզուրի միջանցքը» դիտարկում է որպես կարմիր գիծ և վճռական պատասխան կտա դրա ցանկացած փոփոխության»՝ տեղեկացնում է Mehr-ը։ «Մենք քանիցս տարբեր միջոցներով հայտնել ենք տարածաշրջանի երկրներին, որ այդ միջանցքը համարվում է կարմիր գիծ Իրանի համար, և ցանկացած փոփոխություն դրանում կհանդիպի լուրջ ու վճռական պատասխանի Իրանի կողմից»,- ընդգծել է Ազիզին:               
 
Նորություններ » Հետաքրքիր ռևերս է

Հետաքրքիր ռևերս է

Հետաքրքիր ռևերս է
07.09.2024 | 18:11

Армения отозвала подпись с декларации Совета Европы (СЕ), которая поддерживает ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные финальной версии документа, опубликованной на сайте СЕ.

Как следует из опубликованного текста декларации, его поддержали Литва, Латвия, Эстония, Украина и Молдавия, а также США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Грузия и ряд других стран. При этом подпись Еревана, которая была в драфте документа, отсутствует.

Официально власти республики подписание декларации не комментировали.

Участники Совета Европы приняли документ 6 сентября. В нем призывается создать специальный трибунал «по преступлениям агрессии против Украины», а также перечислены ордеры МУС на «арест» Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, секретаря Совбеза Сергея Шойгу и других российских политических лиц.

Վիգեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ

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