Խնդիրը մնում է չլուծված

Մինչ Հնդկաստանը մեզ ժամանակակից զենք է մատակարարում և փորձում է արդիականացնել եղած հին` առանց հրթիռների, СУ-30 կործանիչները, Հայաստանում ապաստանած Հնդկաստանի քաղաքացի հնդիկները պարբերաբար հայտնվում են հայազգի շահախարդախների թիրախում:

ՈՒրեմն, Հայաստանում շուրջ 10 տարի բնակվող, Հայաստանը սիրող, հայերենին լիարժեք տիրապետող, Հայաստանում բարիքներ ստեղծող և Նոր Հայաստանի հարկերը պարտաճանաչ վճարող Հնդկաստանի քաղաքացին խնայել էր 1900 ԱՄՆ դոլար և այդ գումարով Լադա մակնիշի հին ավտոմեքենա գնել: Ավտոմեքենայի վաճառողները մի քանիսն էին (՞): Դրանցից մեկն ավտոմեքենայի, մյուսը` համարանիշների, երրորդը` «գործարքի» սեփականատերն էր: Բոլորը պարտքեր ունեին ԴԱՀԿ-ում, հետևաբար` նախապես գիտեին, որ ավտոմեքենայի օրինական վաճառք չեն կարող իրականացնել: Ավելին` վերջիններս, ի սկզբանե, գիտեին, որ հնդիկին վաճառվող ավտոմեքենան կալանքի տակ է: Սակայն, այդ հանգամանքը վերջիններիս չխանգարեց հնդիկից վերցնել 1900 ԱՄՆ դոլարը և ավտոմեքենայի անվանափոխման «պարտավորություն» ստանձնել: Ընդ որում, տեսնելով, որ դիմացինը հնդիկ է, պարկեշտ է, հավատում է գրավոր «պարտավորություններին», «սեփականատերերը» 1.5 տարվա ընթացքում 2 անգամ գրավոր և շուրջ 50-60 անգամ բանավոր կերպով «պարտավորվել են» անվանափոխել ավտոմեքենան: Իհարկե, չեն անվանափոխել:

Ի վերջո, Հնդկաստանի քաղաքացին դիմեց ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն: Խնդիրը պարզ է` առկա է խարդախություն, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից, ընդ որում, նախնական համաձայնությամբ: Եթե դա պարզ չէ, ապա պարզելու համար ոստիկանները պարտավոր են գործողություններ իրականացնել: Չեն իրականացնում, «ձեռքերը լվանում են»: Խնդիրը մնում է չլուծված: Ի վերջո, Հնդկաստանի քաղաքացին իր իրավունքների պաշտպանության համար կդիմի Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանություն (India in Armenia and Georgia, Embassy of India, Yerevan) կամ վատ տպավորություններով կլքի մեր երկիրը: Հայաստանը հերթական անգամ կխայտառակվի: Փոխարենը` Լադա ավտոմեքենայի «սեփականատերերը» գոհ կմնան և շատ շուտով կգտնեն հերթական «հարիֆ» հնդիկին, իսկ այս գործը վարող ոստիկանները «վերևներին» կզեկուցեն, որ գործը կարճած է հանցավորություն չհայտնաբերելու հիմքով:

Ժամանակին Փաշինյան Նիկոլն ասում էր, որ ռուսական «Իսկանդերները» միայն 10 %-ով են կրակում: Հնդիկների հանդեպ այսօրինակ վերաբերմունքի դեպքում, հնդկական «Պինականերն» ընդհանրապես չեն կրակի, իսկ Հնդկաստանում արդիականացված СУ-30 կործանիչներն, առավելագույնը` կիրականացնեն Կիրանց-Քեյրիմլի երթուղու բեռնափոխադրումը:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

