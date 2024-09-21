«Հայրենիքը հարազատ մարդու է նման՝ ամեն պատկեր ունի դեմք, բնավորություն և ճակատագիր». Վիգեն Անանյան

Սեպտեմբերի 22-29-ը Երևանում՝ Common Ground Books & Spirits-ում (Բաղրամյան 6) կցուցադրվեն երիտասարդ լուսանկարիչ, ռեժիսոր Վիգեն Անանյանի աշխատանքները՝ իրենց տրամադրությամբ և պատմությամբ հավերժացած պահեր աշխարհի տարբեր անկյուններից։

Վիգեն Անանյանը գրեթե ողջ կյանքն ապրել է Մոսկվայում։ Նրան Հայաստանից տարել են 5 տարեկանում, իսկ 25-ում նա վերադարձել է` անգամ չպատկերացնելով, որ ոչ թե հյուր է գալիս, այլ հյուր էր մինչ օրս և հիմա վերադառնում է տուն։

Վիգենն ամենից շատ սիրում է նկարել մարդկանց։ Նրա դիմանկարները պատկերում են ոչ միայն մարդու գեղեցկությունը, այլև թաքնված էությունը և միայնությունը, սերը և խոցելիությունը:

Հայաստանում նա ինքն էլ չի նկատել, թե ինչպես է սկսել ավելի շատ լուսանկարել բնապատկերներ։

«Հայրենիքը հարազատ մարդու է նման՝ ամեն պատկեր ունի դեմք, բնավորություն և ճակատագիր, երևի դա է պատճառը, որ այստեղ մարդու պես խոսուն են բնության դրվագները»,-ասում է լուսանկարիչը։

«Здесь я понял, что мне хочется много снимать Родину»: Виген Ананян

В одном из самых красивых особняков Ереван, по адресу Баграмяна 6 , 22 сентября открывается выставка московского фотографа Вигена Ананяна.

Сам Виген говорит, что больше всего любит снимать людей.

«Человек, если заглянуть поглубже, всегда одинок и уязвим, и если объектив камеры увидит эту уязвимость, человек на фотографии получится очень красивым»,-говорит молодой фотограф, который красиво снимает и знаменитостей и простых людей, и молодых, и взрослых, и женщин и мужчин.

На выставке есть и пейзажи, узнаваемые и совершенно причудливые места ... Севан, Москва, Рим, Милан и любимый Ереван ...

В Армении я понял, что хочу много снимать пейзажи, здесь и свет особый, и аура простых вещей тоже другая. Видимо, трагическое время, в котором мы живем оставляет свой отпечаток. «Здесь я понял, что мне хочется много снимать Родину. Это такой мой диалог с ней.» Он уехал из Еревана в Москву в 5 лет и вернулся уже взрослым, в 25. «Наверное, так должны были сложиться обстоятельства, чтобы я вернулся домой. Вы даже не представляете, как это ... вернуться на Родину и понять простую истину: дома лучше».

Выставка называется Мood Vol.2. Первая выставка в Москве называлась просто Mood… Где будет Мood Vol. 3, Виген не знает. «В наше время строить плану не очень разумно».

Լուսանկարներ

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