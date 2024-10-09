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Նորություններ » Из книги аербайджанского писателя З. Ибрагимова - «35 писем сыну»

Из книги аербайджанского писателя З. Ибрагимова - «35 писем сыну»

Из книги аербайджанского писателя З. Ибрагимова - «35 писем сыну»
08.10.2024 | 11:04

«Написать эту повесть меня заставил стыд.

За то, что я видел своими глазами.

За то, что я наблюдал в стране, скатившейся до фашистской идеологии и деградации всех человеческих ценностей.

За ложь, которая три десятилетия преподносится миру.

И за мир. который молча глотает эту ложь, запивая ее миллионами баррелей нефти.

То, что я написал, выстрадано годами диктатуры и невежества толпы запуганных рабов, в которую семья Алиевых превратила население Азербайджана.

Ложь и ненависть сидят даже в тех, кто по тем или иным причинам выступают против власти, ибо ни один из них не осмелился открыто признать тотальную фальсификацию истории в Азербайджане и не осмелился оспорить принадлежность Азербайджану Карабаха.

Ни один человек в стране не решился признать историческую реальность геноцида армян в Османской империи.

Я знаю, что буду проклят в Азербайджане не только властями, но и теми, без молчаливого согласия которых не может существовать ни одна диктатура.

Ибо диктатор сидит не на троне. Он сидит в каждом, кто лжет, боится, ненавидит и молчит».

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