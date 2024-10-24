Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2024
 
Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը և Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին պայմանավորվել են ուժեղացնել շփումներն ու համագործակցությունը իրենց երկրների միջև և փորձել բարելավել հարաբերությունները, որոնք սրվել են 2020 թվականի ռազմական բախումից հետո: Երկու երկրների առաջնորդները հանդիպել են Ռուսաստանում ԲՐԻԿՍ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում՝ վերջին հինգ տարվա ընթացքում իրենց առաջին պաշտոնական բանակցությունների համար:                
 
Նորություններ » Դուք ասեք, խոսեք, ծիծաղեք

Դուք ասեք, խոսեք, ծիծաղեք

Դուք ասեք, խոսեք, ծիծաղեք
24.10.2024 | 07:37

Դուք « Կիկոսի մահը» խորհրդարանում քննարկեք, ասեք, խոսեք, ծիծաղեք:

Իսկ իրենք...

ХИКМЕТ ГАДЖИЕВ О НАЦИСТАХ

Призывы к освобождению армянских военных преступников «равносильны оправданию нацистов», заявил помощник президента Хикмет Гаджиев в комментарии изданию Politico.

Гаджиев выступил с резкой критикой в адрес еврокомиссара по правам человека и Европарламента, заявив, что «они подверглись влиянию Армении».

«Некоторые обсуждения в Европейском парламенте напоминают нам театр абсурда или цирк», - заявил он. «Мир уже видел позорную практику коррупции в этом учреждении. Многие из тех, кто громче всего выступает против моей страны, находятся на содержании армянского лобби и пиар-кампании правительства Армении», - добавил Гаджиев.

Он также рекомендовал комиссару по правам человека ЕС «всерьез заняться растущими проблемами в области прав человека в Европейском Союзе, вместо того чтобы поучать других».

«Призывы к освобождению армянских военных преступников, убивавших мирных азербайджанских граждан, равносильны освобождению нацистских военных преступников», - добавил помощник президента.

Արամ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Դիտվել է՝ 114

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելը Լիբանանի տարածք է ուղարկում հետախուզական ԱԹՍ-ներ

Իսրայելը Լիբանանի տարածք է ուղարկում հետախուզական ԱԹՍ-ներ

Իսրայելի գործողությունները Լիբանանում հաջողություն ունեն նրա համար, որ իսրայելական կողմը լավ տեղեկացված է Լիբանանում գտնվող թիրախներից։ Հիմա կարող է մտածեք, որ դա բացառապես հետախուզական ցանցի արդյունք է, բայց՝ չէ։ Իսրայելը կարողանում է հետախուզել հնարավորինս իրական ժամանակի մեջ։

Սոցցանցային գրառումներ

Ւսկ դուք ասում եք...
Ւսկ դուք ասում եք...

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մեր ժո­ղովր­դին ԱՄՆ-ը, Իս­րա­յե­լը, Անգ­լիան և Թուր­քիան դա­վա­ճան­նե­րի ձեռ­քով «Այսր­կով­կաս­յան Դեյ­թոն» են պար­տադ­րել
Մեր ժո­ղովր­դին ԱՄՆ-ը, Իս­րա­յե­լը, Անգ­լիան և Թուր­քիան դա­վա­ճան­նե­րի ձեռ­քով «Այսր­կով­կաս­յան Դեյ­թոն» են պար­տադ­րել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Բազ­մա­կե­տի հա­մար աս­ֆալ­տին փռե­լու ժա­մա­նա­կը
Բազ­մա­կե­տի հա­մար աս­ֆալ­տին փռե­լու ժա­մա­նա­կը
2024 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.