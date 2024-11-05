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Նորություններ » «Все, что ты любишь когда-нибудь потеряется, но в конце концов любовь вернётся другим образом»

«Все, что ты любишь когда-нибудь потеряется, но в конце концов любовь вернётся другим образом»

«Все, что ты любишь когда-нибудь потеряется, но в конце концов любовь вернётся другим образом»
04.11.2024 | 18:09

В 40 лет Франц Кафка, который никогда не женился и не имел детей, шел по парку в Берлине, когда встретил девочку, которая плакала от того, что потеряла любимую куклу.

Кафка присоседился к поискам, которые, к счастью, в тот день оказались безуспешными.

Они договорились встретиться на том же месте завтра и продолжить поиски.

На следующий день Кафка протянул девочке письмо «написанное» куклой. В письме было сказано: «пожалуйста, не плачь. Я отправилась в путешествие посмотреть мир. Я буду писать тебе о своих приключениях».

С тех пор на встречи с девочкой Кафка приносил письма куклы, где были тщательно описаны её странствия. И девочка находила их восхитительными!

А через какое-то время Кафка принёс новую куклу.

Девочка удивилась: Она совсем другая, не похожа на мою…

В ответ Кафка передал ей очередное письмо, где было написано: «Мои путешествия изменили меня».

Тогда Девочка обняла куклу и счастливая понесла домой. Встречи с Кафкой прекратились, а спустя год писатель умер.

И только через много лет девушка (или женщина) нашла внутри куклы последнее письмо, подписанное Францем Кафкой.

И вот, что она прочла: «Все, что ты любишь когда-нибудь потеряется, но в конце концов любовь вернётся другим образом»!

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