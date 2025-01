Կյանքը հետաքրքիր է նրանով, որ չափազանց հետաքրքիր է

Օրինակ, ինչ-որ մեկի տավարությունը կարող է դառնալ մեկ այլ ինչ-որ մեկի երջանկություն: Հարցը խեղճ Կանադայի մասին է, որի վրա աչք ունի Դոնալդ Թրամփը:

Իհարկե, ամբողջությամբ Կանադան Թրամփը կուլ չի տա՝ ստամոքսում չի տեղավորվի: Բայց եթե պատահաբար իմանա կամ լսի, թե ինչ են արել կանադացիք 1814 թվականին, Կանադան կխժռի՝ նախապես ճաշակելով մեր փաշինյան նիկոլի ընկեր Ջաստին Թրյուդոյի կնգան:

Մեր մեջ ասած, կանադացիք 1814-ին գրավել են Վաշինգտոնը, ավերել, անգամ այրել են Սպիտակ տունը: Որևէ տեղեկություն չկա այն մասին, թե ինչպես են վարվել նախագահի կնգա հետ, սակայն հստակ տեղեկություն կա պատմական, որ դա առաջին և այս պահի դրությամբ վերջին արտասահմանյան ներխուժումն է Միացյալ Նահանգների վրա:

Հուսանք, Թրամփը, որը կյանքում գիրք չի կարդացել (ինքն է խոստովանում այդ մասին իր The Art of the Deal գրքում), չի էլ կարդա, թե չէ…

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 25

Մեկնաբանություններ