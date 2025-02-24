Ինչե՜ր չես անի հանուն թյուրքական աշխարհի շահի

Հարգելի հայրենակիցներ, ոչ թե «օդից կախված» է, այլ ստույգ ինֆորմացիա.

ռուսաստանաբնակ լեռնահրեաները, ԻԼԳԱՄ ՌԱԳԻՄՈՎԻ գլխավորությամբ, ոտուձեռ ընկած զբաղված են…

…ինչը և սպասվում էր, ՀՀ վարչապետի աթոռից կառչած ղոդուղ գյուլմամեդի լոբբինգով։

Պատկերացրեք դրա` որպես թյուրքական աշխարի գործիքի նշանակությունն ու«կարևորությունը», և մեզ համար վտանգավորությունը, եթե իրենց սև գործի մասնակից են դարձրել և ամերիկաբնակ հրեա ՌՈՆԱԼԴ ԼԱՈՒԴԵՐԻՆ:

Վերջինս ԱՄՆ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է, ինչպես Թրամփը, նաև` «Համաշխարհային հրեաների կոնգրես»-ի նախագահն է։

Կասկած չունեմ` 10 %-ով կրակած այս «Իսկանդերին» օգտագործելու են իրենց դարավոր երազանքի`այսպես կոչված, «Զանգեզուրի միջանցք»-ի հարցը մեկընդմիշտ լուծելու նպատակով։

Կհաջողե՞ն հրեաները, թե՞ ո՛չ, ցույց կտա ապագան։

Արթուր ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Հ.Գ.

Իսկ թե ովքեր են Իլգամ Ռագիմովը և Ռոնալդ Լաուդերը, համապատասխան տեղեկատվությունը կզետեղեմ մեկնաբանությունների բաժնում։

Ильгам Мамедгасан оглы Рагимов (родился 14 января 1951 года в Товузском районе) — российский и азербайджанский учёный-правовед, бизнесмен, миллиардер, доктор юридических наук, профессор, специалист в области пенологии и криминологии, заслуженный юрист Азербайджанской Республики.

Он был одногруппником Владимира Путина.

Рагимов защитил кандидатскую диссертацию в 1978 году, стал доктором юридических наук в 1988-ом. В 1993 году получил Орден «Слава», врученный Гейдаром Алиевым.

Рональд Лаудер - американский предприниматель, еврейский общественный деятель, коллекционер искусства и филантроп. В прошлом долгосрочный Председатель совета директоров нью-йоркского музея МоМА, Лаудер является президентом Всемирного еврейского конгресса и владельцем нью-йоркского музея Новая галерея. В 2012 году вошёл в состав бюро президиума Российского еврейского конгресса. Согласно сведениям американского журнала Форбс, в 2024 году его состояние оценивалось в 4,7 миллиарда долларов США.

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