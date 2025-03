Աղոթարան

«Հայր մեր»-ը տարբեր լեզուներով

Հայերեն (Գրաբար)

Հայր մեր որ յերկինս ես,

սուրբ եղիցի անուն Քո։

Եկեսցէ արքայութիւն Քո։

Եղիցին կամք Քո

որպէս յերկինս եւ յերկրի։

Զհաց մեր հանապազորդ

տուր մեզ այսօր։

Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,

որպէս և մեք թողումք

մերոց պարտապանաց։

Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։

այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։

Զի քո է արքայութիւն

եւ զօրութիւն եւ փառք

յաւիտեանս

Ամէն



Հայերեն (աշխարհաբար)

ՀԱՅՐ ՄԵՐ

Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես,

Քո անունը սու՛րբ լինի,

Քո թագավորությունը գա՛,

Քո կամքը լինի՛

Ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա,

Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր

Եվ մեզ ներիր մեր պարտքերը,

Ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին

Ու մեզ փորձության մի տանի,

Այլ փրկիր մեզ չարից,

Քանի որ քոնն է թագավորությունը,

Զորությունը և փառքը հավիտյանս հավիտենից,

Ամեն։

Վրացերեն

მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა,

წმიდა იყავნ სახელი შენი,

მოვედინ სუფევა შენი,

იყავნ ნება შენი,

ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,

ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.

ამინ.



Հին վրացերեն

მამაო ჩუენო რომელი ხარ ცათა შინა

წმიღა იყავნ სახელი შენი

მოვედინ სუფევაჲ შენი

იყავნ ნებაჲ შენი

ვითარცა ცათა შინა ეგრეცა ქუეყანასა ზეღა

პური ჩუენი არსობისაჲ მომეც ჩუენ დღეს

და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი

ვითარცა ჩუენ მიუტევებთ

და ნუ შემიყვანებ ჩუენ განსაცდელსა

არამედ მიჴსნენ ჩუენ ბოროტისაგან.

Լատիներեն

Pater noster, qui es in coelis,

Sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum.

Fiat voluntas tua,

Sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.

Et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem:

Sed libera nos a malo.

Amen.

Հունարեն

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.

Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.

Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Գերմաներեն

Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Ռուսերեն

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Եբրայերեն (օրիգինալ)

אבינו שבשמים

יתקדש שמך

תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמים כן בארץ.

את לחם חקנו תן לנו הים, וסלח לנו על חטאינו

כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו.

ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע.

