Հայոց ցեղասպանության զոհերի կորուստներն այսօր կազմում են 76,5 միլիարդ եվրո

1919 թվականի հունվարի 18-ին Փարիզում իր աշխատանքները սկսեց Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսը, որի նպատակն էր համակողմանի քննել Առաջին համաշխարհային պատերազմին առնչվող բոլոր հարցերը և պատրաստել խաղաղության պայմանագրեր։ Ամենակարևոր հարցերից էր Առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսելու մեղավոր երկրների նյութական կորուստների փոխհատուցման հարցը։ Ըստ այդմ, Փարիզի կոնֆերանսը ներառում էր վնասի հատուցման հատուկ հանձնաժողով (The Commission on Reparations of Damage /Valuation of Damage/): Գրեթե 2 ամսվա աշխատանքից հետո պարզ դարձավ, որ նյութական կորուստներ են կրել ոչ միայն Առաջին համաշխարհային պատերազմին անմիջականորեն ներգրավված երկրները։ ՈՒստի մարտի 7-ին նշված հանձնաժողովը ձևավորեց առանձին մարմին՝ Հատուկ կոմիտե, որի նպատակն էր ամփոփել հանձնաժողովում չներկայացված երկրների և ժողովուրդների նյութական կորուստները և պաշտոնապես քննարկել դրանց փոխհատուցումը։

Հատուկ կոմիտեն ուներ հետևյալ կազմը. անդամներ՝ գեներալ ՄակՔինստրի (ԱՄՆ), գնդապետ Փիլ (Մեծ Բրիտանիա), պարոն Ժուասեթ (Ֆրանսիա); Քարտուղարներ՝ Հ. Ջեյմս (ԱՄՆ), պարոն Պ. Լոր (Ֆրանսիա): Մեկ ամսվա ընթացքում Հատուկ կոմիտեն հավաքեց պատվիրակությունների կողմից ներկայացված և այլ աղբյուրներից ստացված փաստաթղթերը և 1919 թվականի ապրիլի 14-ին ներկայացրեց իր նախնական զեկույցը Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսի հատուցումների հատուկ հանձնաժողովին։ Թեև արևմտահայերի և արևելահայերի համար հաշվարկներ արվել են առանձին, սակայն կորուստները ներկայացվել են որպես մեկ վերջնական թիվ։ Սրան համապատասխան, ընդհանուր առմամբ, հայ ազգի կորուստները 1914-1919 թթ. 1919 թվականի գներով կազմել են 19 130 982 000 ֆրանսիական ֆրանկ։ Ըստ հաղորդագրության, հայ ժողովրդի նյութական կորուստները հետևյալն էին.

Ա) Արևմտյան Հայաստան (կամ, ինչպես գրված է փաստաթղթում, Թուրքական Հայաստան).

ա) գյուղական բնակչության անձնական նյութական կորուստները՝ 4 601 610 000 ֆրանկ.

բ) քաղաքային բնակչության անձնական նյութական կորուստները՝ 3,235,550,000 ֆրանկ.

գ) կոլեկտիվ նյութական կորուստներ – 6,761,350,000 ֆրանկ:

Ընդհանուր՝ 14,598,510,000 ֆրանկ։

Բ) Հայաստանի Հանրապետությունը և Կովկասի այլ հայաբնակ տարածքները.

ա) այն կետերի բնակչության կորուստները, որոնց բնակչությունն ամբողջությամբ արտաքսվել է` 1,831,872,000 ֆրանկ.

բ) այն կետերի բնակչության կորուստները, որոնց բնակչությունը չի արտաքսվել՝ 1,293,600,000 ֆրանկ.

գ) այլ նյութական կորուստներ՝ 1,407,000,000 ֆրանկ Ընդամենը – 4,532,472,000 ֆրանկ

Ընդհանուր նյութական կորուստները կազմել են 19 130 982 000 ֆրանկ։

2) Այսպիսով, Թուրքիայի Հանրապետության՝ որպես Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդի, փոխհատուցման պարտավորությունները հայ ժողովրդի նկատմամբ կազմում են 19,130,982,000 ֆրանկ՝ համաձայն Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսի փոխհատուցման հատուկ հանձնաժողովի 1914 թվականի ապրիլի 1914-ին ներկայացված Հատուկ կոմիտեի հաշվետվության և հաշվարկների։

Ֆրանսիայի վիճակագրության ազգային ինստիտուտի (Insee) տվյալներով՝ 1901 թվականի մեկ ֆրանսիական ֆրանկն այսօր արժե 4 եվրո։ Այսինքն՝ Ցեղասպանության զոհերի կորուստներն այսօր կազմում են 76,5 միլիարդ եվրո։ Սա այն դեպքում, եթե հաշվարկվի նույն գումարը, ինչ 20-րդ դարի սկզբին։ Բայց այսօր նյութական վնասը հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել նաև այն տոկոսները, որոնք կարող են գոյանալ մեկ դարի ընթացքում հայերի կորցրած ունեցվածքի, թուրքական բանկերում մնացած ֆինանսական միջոցների, ոսկու, մուրհակների ու արժեթղթերի վրա։ Հարկ է նշել նաև, որ հայ մտավորականներն իրենց հաշվարկներում չեն ներառել Հայոց մշակութային ցեղասպանության հետևանքները և հայ ժողովրդին հասցված բարոյական վնասը։ Ահա թե ինչու է Էրդողանի կառավարությունը անում ամեն ինչ, որպեսզի ՀՀ իշխանությունները հրաժարվեն արդարացի փոխհատուցումներից:

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ

