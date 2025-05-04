Մանրամասն որոնում (արխիվ)
04.05.2025
 
ՌԴ անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը բավականին սուր է արձագանքել ՈՒկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հայտարարություններին. վերջինս բազմանշանակ ակնարկել էր, որ չի կարող Մայիսի 9-ին երաշխավորել միջազգային առաջնորդների անվտանգությունը Մոսկվայում։ «Հաղթանակի օրը իսկական սադրանքի դեպքում ոչ ոք չի երաշխավորի, որ Կիևում մայիսի 10 կլինի»,- գրել է Մեդվեդևն իր թելեգրամյան ալիքում։               
 
Նորություններ » Сенсация!

Сенсация!

Сенсация!
04.05.2025 | 13:01

Азербайджан нашёл способ показать своё многонациональное единство и одновременно доказать, что азербайджанцев не существует. На фото — гордые солдаты с табличками: талыш, аварец, лезгин, курд, айрумец, тат, турок. И сверху — лозунг в лучших традициях шапкозакидательства: «Мы все — Азербайджан!» Аплодисменты! На сцене все народы, кроме... угадайте кого? Правильно — самих азербайджанцев! Они, видимо, решили не отвлекать публику своим отсутствием. Комментаторы уже теряются в догадках: — А где же азербайджанцы? — Может, прячутся? — Или это просто скрытый квест от Минкульта: «Найди азербайджанца на фото и получи орден Гейдара I степени». Некоторые предполагают, что азербайджанец — это не человек, а состояние души, как дзен или Wi-Fi: вроде есть, но пощупать нельзя.

Հղումը` https://t.me/Im_Hayastan/61030

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