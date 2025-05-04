Сенсация!

Азербайджан нашёл способ показать своё многонациональное единство и одновременно доказать, что азербайджанцев не существует. На фото — гордые солдаты с табличками: талыш, аварец, лезгин, курд, айрумец, тат, турок. И сверху — лозунг в лучших традициях шапкозакидательства: «Мы все — Азербайджан!» Аплодисменты! На сцене все народы, кроме... угадайте кого? Правильно — самих азербайджанцев! Они, видимо, решили не отвлекать публику своим отсутствием. Комментаторы уже теряются в догадках: — А где же азербайджанцы? — Может, прячутся? — Или это просто скрытый квест от Минкульта: «Найди азербайджанца на фото и получи орден Гейдара I степени». Некоторые предполагают, что азербайджанец — это не человек, а состояние души, как дзен или Wi-Fi: вроде есть, но пощупать нельзя.

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