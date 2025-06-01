Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.06.2025
 
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամին շաբաթ օրը տեղեկացրել է, որ որոշակի առաջընթաց է գրանցվել ԱՄՆ-ի հետ ընթացող բանակցություններում՝ հաղորդում է Mehr-ը: Նա նաև մերժել է «ուրանի զրոյական հարստացման» գաղափարը՝ նման քննարկումներն անվանելով զուտ հռետորաբանություն, ինչը «նախատեսված է հիմնականում սիոնիստական համայնքի համար»։               
 
Նորություններ » Поднимем бокал… не за тебя, а за то, что однажды этот позор закончится!

Поднимем бокал… не за тебя, а за то, что однажды этот позор закончится!

Поднимем бокал… не за тебя, а за то, что однажды этот позор закончится!
01.06.2025 | 20:21

Сегодня день рождения у Никола Пашиняна. «Мужчины», который вошёл в историю… задом наперёд.

Поздравляем премьер-министра, который:

— потерял земли, но нашёл оправдания,

— потерял народ, но нашёл лайки в ФБ,

— потерял Арцах, но зато не потерял микрофон — говорит до сих пор, будто кто-то слушает.

Никол, в этот день желаю тебе наконец встретиться не с Трампом, не с Эрдоганом и даже не с Путиным, а с правдой. Говорят, она больно бьёт — но тебе уже не привыкать, ты и свою страну так бьёшь каждый день.

Пусть тебе подарят зеркало. Не для фото, а чтоб посмотреть в глаза тому, кто вместо лидера стал разменной монетой. Не переживай, в Азербайджане тебя оценили — ты у них на стене висишь как лучший партнёр года.

Никол, ты доказал, что можно быть “из народа”, но против народа. Что можно говорить “революция”, а делать контрреволюцию. Что можно сдать всё — и остаться на должности. Прямо как баг в системе — удалить невозможно.

Так что поднимем бокал… не за тебя, а за то, что однажды этот позор закончится. А пока — радуйся, Никол. День рождения у тебя один.

А народ у тебя больше никогда не будет.

Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ ՖԲ էջից

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