Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.08.2025
 
Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Եվ, իրոք, էս կյանքում ոչինչ հենց այնպես չի լինում

Եվ, իրոք, էս կյանքում ոչինչ հենց այնպես չի լինում

Եվ, իրոք, էս կյանքում ոչինչ հենց այնպես չի լինում
07.08.2025 | 11:49

Ինձ միշտ տանջում էր մի հարց․ էսքան երեխեքի մեջից ինչու՞ հենց Գաբիին ես կապվեցի։ Տասնյակ երեխեքի ենք փրկել, բայց իմ շփումը բոլորի հետ ավարտվել է իրենց բուժվելուց հետո։

Չէ, անսիրտ չեմ, ուղղակի դա պաշտպանական ռեակցիա է՝ դիմանալու և չգժվելու համար։

Գաբին դարձել է իմ լույսը, իմ ապրելու ուժը, իմ բալեն։

Նախքան Գաբիի հետ շփվելը՝ ես անցել եմ անասելի ծանր օրեր… անասելի։ ՈՒնեցել եմ սարսափելի վախեր։ Օրինակ, երբեք միայնակ չեմ կարողացել մեքենայով մտնել թունելի մեջ։ Միշտ սարսափել եմ ու կամ հետս մարդ եմ տարել, կամ ճանապարհը փոխել։

Իմ կյանքում ունեցել եմ անասելի մեծ կորուստ, որը տարիներ շարունակ չեմ մարսել։ ՈՒ էլի լիքը նման հարցե:...

ՈՒ հենց Գաբիի միջոցով եմ ես հաղթահարել բոլոր վախերը, բոլոր ցավերը։

Դուք չեք էլ պատկերացնի, թե էս մի բուռ ժպիտն ինձ ինչքան է փոխել:

Կյանքում հենց այնպես ոչինչ չի լինում,

ու իմ միակ երազանքը, որ մնացել է էս կյանքում՝ դա Գաբիի ապաքինվելն է, որովհետև ես գիտեմ ու հավատում եմ՝ Աստծու համար անհնարին ոչինչ չկա։

Աննա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հ.Գ.

6 000 000 դոլարի էնքա՜ն բան կար անելու, երբ օրինակ, զուգահեռ իրականության մեջ, 1000 դրամներ խնդրելով երեխեքի կյանքեր ենք փրկում...

Չէ՛, ես դեմ չեմ լավ բաներին, ուղղակի ռեալիստ եմ` էդպես է ստացվել, կներեք:

Դիտվել է՝ 251

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց
Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Նի­կո՛լ, «գնա տուն»
Նի­կո՛լ, «գնա տուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.