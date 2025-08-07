Հայաստանը՝ նոր Սիրիա

Ահա նախկին Սիրիայի ազդեցության գոտիների քարտեզը։
Թուրքիային, ԱՄՆ-ին և Ադրբեջանին (այսինքն՝ ՆԱՏՕ-ին) միջանցքը հանձնելուց հետո Հայաստանում իրենց փաստացի գոտիները կունենան Ադրբեջանը (միջանցքը, ինչպես նաև Ջերմուկի մոտակայքի օկուպացված տարածքները և Հայաստանի ներսում «դելիմիտացիայի» արդյունքում ձևավորվող սեպերը), Թուրքիան (միջանցքի համատեղ տիրապետում), ԱՄՆ-ը (միջանցքի տարածքում գործող մասնավոր զինված ուժեր) և Ռուսաստանը (առայժմ)։
- Ասադի՝ երկիրը վերահսկողության գոտիների բաժանմանը համակերպվելը, Սիրիային չփրկեց նոր պատերազմից, իսկ Բաշար Ասադին՝ փախուստից։
- Միջանցքը չի չեղարկի Ադրբեջանի այլ պահանջները՝ Սահմանադրության փոփոխությունը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը, ապառազմականացումը, ատոմոկայանի փակումը, ինչպես նաև հարյուր հազարավոր ադրբեջանցիների «վերաբնակեցումը» Հայաստանում։
Հայաստանի առանձնահատկությունն այն է, որ «պետության թաղումը» տեղի կունենա ոչ թե սգո ռեքվիեմի, այլ տարբեր Լոպեսների և նրանց նմանների ուրախ երգերի ու համերգների ներքո։
Բենիամին ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ