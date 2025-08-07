Սամվել Կարապետյանի թիմը պետք է պատրաստ լինի ոչ միայն ՔՊ-ից սպասվող հարվածներին։ Ընդ որում, ՔՊ-ից եկող հարվածները լինելու են ուղիղ, տեսանելի, շոշափելի ու, վարկանիշային առումով, հիմնականում՝ օգտակար։ Այլ է լինելու վիճակը քաղաքական դաշտի մերժված հնաբնակների պարագայում, երբ մի ձեռքով ձեզ սիրաշահելու են, մյուսով տակից հարվածելու են։ Հետո սպասելու են, տեսնեն` արդյո՞ք տեղավորվում եք իրենց խաղի կանոնների մեջ, թե ոչ, ապա նորից են հարվածելու։ Հարվածներ հասցնելիս ձեզ ջան են ասելու, երբեմն գովաբանելու են, հիմնականում ժպտալու են, հանդիպումների ընթացքում շողոքորթելու են, ու ձեզ դժվար է լինելու հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։
Եթե սա չնշմարեք, եթե սրա կազմակերպչին չտեղորոշեք ու դուք չհարվածեք նրան, ապա իմացեք, որ պարտված եք։ Դուք քաղաքականություն եք մտել, սա ամենամութ, կեղտոտ ու դաժան անտառն է։
Երվանդ Վարոսյան