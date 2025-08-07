Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.08.2025
 
Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
Նորություններ » Դուք քաղաքականություն եք մտել, սա ամենամութ, կեղտոտ ու դաժան անտառն է

Դուք քաղաքականություն եք մտել, սա ամենամութ, կեղտոտ ու դաժան անտառն է

Դուք քաղաքականություն եք մտել, սա ամենամութ, կեղտոտ ու դաժան անտառն է
07.08.2025 | 15:44

Սամվել Կարապետյանի թիմը պետք է պատրաստ լինի ոչ միայն ՔՊ-ից սպասվող հարվածներին։ Ընդ որում, ՔՊ-ից եկող հարվածները լինելու են ուղիղ, տեսանելի, շոշափելի ու, վարկանիշային առումով, հիմնականում՝ օգտակար։ Այլ է լինելու վիճակը քաղաքական դաշտի մերժված հնաբնակների պարագայում, երբ մի ձեռքով ձեզ սիրաշահելու են, մյուսով տակից հարվածելու են։ Հետո սպասելու են, տեսնեն` արդյո՞ք տեղավորվում եք իրենց խաղի կանոնների մեջ, թե ոչ, ապա նորից են հարվածելու։ Հարվածներ հասցնելիս ձեզ ջան են ասելու, երբեմն գովաբանելու են, հիմնականում ժպտալու են, հանդիպումների ընթացքում շողոքորթելու են, ու ձեզ դժվար է լինելու հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։

Եթե սա չնշմարեք, եթե սրա կազմակերպչին չտեղորոշեք ու դուք չհարվածեք նրան, ապա իմացեք, որ պարտված եք։ Դուք քաղաքականություն եք մտել, սա ամենամութ, կեղտոտ ու դաժան անտառն է։

Երվանդ Վարոսյան

Դիտվել է՝ 160

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Արդյո՞ք ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում իրականացնում են կուլիսային փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց
Երբ մի ամբողջ ժողովուրդ հանդուրժում է մոլագարի ներկայությունը պետական համակարգի վերին օղակներում՝ նա դադարում է միայն զոհ լինելուց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Նի­կո՛լ, «գնա տուն»
Նի­կո՛լ, «գնա տուն»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
Պնակալեզին ուր էլ ուղարկես, կվերադառնա իր նախկին տեղը
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.