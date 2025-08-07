Հայատյաց սրիկայի «դասերը»

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև երկկողմ հանդիպում կկազմակերպեն՝ օգոստոսի 7-ին լրագրողներին իրազեկել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի ՈՒշակովը։ «Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ միասին մենք կոնկրետ աշխատանք ենք սկսում»,- ասել է ՈՒշակովը։               
 
07.08.2025 | 17:49

Ահա՛, Եվրոպայի դուրս գրված քաղաքական գործիքը ակտիվացել է և կարծես շտապում է օգնության Ալիևին ու Փաշինյանին։ Սահակաշվիլին, որ սովորական հայատյաց սրիկա է, հիմա որոշել է դասեր տալ, հասկանալով, որ ինքը մի սովորական «обижник» է, ով այլևս ոչ ոքի պետք չէ։

«Վաղը Վաշինգտոնում տեղի կունենա ամենակարևոր պատմական իրադարձությունը: Հայաստանը և Ադրբեջանը Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ կստորագրեն խաղաղության պայմանագիր։

Ալիևն ու Փաշինյանը վաղուց զրուցում էին, բայց ԱՄՆ նախագահի միջամտությունը արագացրեց։ Այսօրվա օրը համաշխարհային պատմության մեջ կմնա որպես Կովկասի ազատագրման ամսաթիվ Ռուսաստանի ձեռքերից։

Ռուսաստանն արդեն պաշտոնապես կորցնում է հեգեմոնիան Հարավային Կովկասի երեք երկրներից երկուսում և պահպանում է վերահսկողությունը Վրաստանի նկատմամբ, սակայն այդ վերահսկողությունը երկար չի տևվի»։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Ամբողջ աշխարհն այսօր ուշադրությունը սևեռել է Վաշինգտոն՝ սպասելով վաղվա, թվում է թե՝ պատմական բնույթ ստացող հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի հովանու ներքո նախատեսվող Փաշինյան–Ալիև հանդիպումը համաշխարհային մեդիայում արդեն ներկայացվում է որպես խաղաղության հաստատման շրջադարձային պահ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական հակամարտության շրջանակում...

