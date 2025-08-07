Դիմում-պահանջ

Արդարադատության նախարարության «Արմավիր» ՔԿՀ պետին
Արդարադատության նախարարության «Դատապարտյալների հիվանդանոց» ՔԿՀ պետին
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության պետ
ՀՀ առողջապահության նախարարության «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենին
ՀՀ Արդարադատության նախարարին
ՀՀ Առողջապահության նախարարին
Օրինակը՝ ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին
Մեղադրյալ Ստեփան Սամվելյանի պաշտպան Զարուհի Փոստանջյանից
7 օգոստոսի, 2025 թվական
Դիմում եմ Ձեզ՝ որպես պարոն Ստեփան Սամվելյանի պաշտպան, ով ներկայումս պահվում է կալանքի տակ:
2025 թվականի օգոստոսի 6-ին, ժամը 23:40-ի սահմաններում, ես այցելել եմ «Դատապարտյալների հիվանդանոց» ՔԿՀ՝ ուղեկցելով իմ վստահորդի ընտրությամբ բժշկին՝ նրա առողջական վիճակը գնահատելու և տեղում զննություն կատարելու նպատակով։ Ընթացիկ օրվա ընթացքում ես անձամբ եմ դիտարկել նրա առողջական վիճակի մտահոգիչ վատթարացումը։
Չնայած մեր ներկայությանը՝ իմ վստահորդի ընտրած բժշկին թույլ չի տրվել իրականացնել որևէ զննում կամ ստանալ որևէ բժշկական տեղեկություն։ Մի քանի րոպե անց Ձեր հիմնարկության ներկայացուցիչը հայտնեց, որ կանչվել է շտապօգնություն և պարոն Ստեփան Սամվելյանը կտեղափոխվի քաղաքացիական հիվանդանոց։
Սույնով՝ խնդրում եմ շտապ և գրավոր պատասխանել հետևյալ հարցերին.
1. Ի՞նչով է հիմնավորվում իմ վստահորդի ընտրած բժշկին զննությունից և տեղեկությունների հասանելիությունից զրկելը։
2. Ո՞րն էր Ստեփան Սամվելյանին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պատճառը։
3. Ո՞րն է Ստեփան Սամվելյանի ներկայիս բժշկական ախտորոշումը։
4. Իրականացվե՞լ են արդյոք որևէ բժշկական հետազոտություններ՝ նրա վիճակը գնահատելու նպատակով։ Եթե այո, ապա՝ կոնկրետ որ հետազոտություններն ու երբ։
5. Կոնկրետ ի՞նչ բժշկական միջամտություններ են կատարվել «Դատապարտյալների հիվանդանոց» ՔԿՀ տեղափոխությունից ի վեր։
6. Ինչպիսի՞ն է Ստեփան Սամվելյանի ներկայիս առողջական վիճակը՝ ըստ բժշկական գնահատականների։
7. Ո՞րն էր այն կոնկրետ առողջական խնդիրը կամ վիճակը, որը պատճառ դարձավ շտապօգնություն կանչելու անհրաժեշտության համար, որի ականատեսը եղա անձամբ։
8. Ի՞նչ քայլեր են նախատեսված նրա բուժման և հետագա բժշկական հսկողության համար։
Հաշվի առնելով իրավիճակի լրջությունը և դրա հնարավոր հետևանքները՝ ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, հրատապորեն պահանջում եմ ապահովել լիարժեք թափանցիկություն և հաշվետվություն՝ իմ վստահորդի բժշկական խնամքի հարցում։ Խնդրում եմ՝ նշված հարցերին պատասխանել գրավոր՝ հնարավորինս սեղմ ժամկետում։
Հարգանքով՝
Մեղադրյալ` Ստեփան Սամվելյանի պաշտպան՝ Զարուհի ՓՈՍՏԱՆՋՅԱՆ
7 օգոստոսի, 2025 թվական